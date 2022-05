Lupillo Rivera se metió en el escándalo para opinar sobre Belinda y Christian Nodal

¡No se calló nada! Inesperadamente, Lupillo Rivera se metió en el escándalo para opinar en torno a la publicación de una conversación que hubo entre Belinda y Christian Nodal. Nuevamente, salen todos a expresarse en las redes sociales luego de que el intérprete de “Botella tras Botella” pusiera en evidencia la forma en que su ex prometida le pedía dinero, no solo para ella, sino también para sus papás.

Aunque hacía mucho que no hablaba de Belinda, porque supuestamente tenía superada la ruptura, Lupillo Rivera prefirió salir a defenderla y se metió en medio del cruce que tuvo ella con el cantante Christian Nodal. Aunque aseguró que no le gusta hablar de la vida de su ex, por respeto, aun así le envió un mensaje directo a la cantante.

Qué dijo Lupillo Rivera del escándalo “Belinda vs. Christian Nodal”

“Yo simplemente (le digo) que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante” fue lo que dijo Lupillo Rivera, haciendo referencia directamente al reclamo que Christian Nodal habría expuesto públicamente. Quedó claro que se metió y fue directo a asegurar que, a diferencia de Nodal, él sería incapaz de reclamarle a una mujer los regalos que le haya dado en algún momento.

Eso no fue todo y habló mucho más ante la cámara del programa Sale el Sol: “El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre de verdad. Yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en mesa y decir: ‘yo hice esto’, no, porque eso no me hace mejor”.

Aunque destacó que respeta la decisión de su colega y no le interesa entrar en controversia por los actos de los demás. También agregó: “Yo no tengo nada que opinar. Yo soy Lupillo Rivera y puedo responder por mis actos y por mis cosas, si el señor piensa que eso está bien lo felicito, si él piensa que está mal lo felicito, yo no me meto en problemas. Eso ya lo pasé, eso ya lo viví, ya lo superé”.

Finalmente, aclaró que se encuentra muy tranquilo a pesar de que en su momento han hablado mal de él, ya que confía en que siempre todo se acomoda: “Si las mujeres han hablado cosas malas y todo lo que han dicho de mí, yo nomás las bendigo. Dios me las bendiga, Dios me las cuide y Dios pone todo sobre la mesa solito” sentenció.

La polémica que se desató entre Belinda y Christian Nodal

Todo venía muy bien y hasta se creía que la ex parejita del momento había superado la crisis de su ruptura. Sin embargo, hace solo unos días atrás, Christian Nodal -nadie sabe por qué - parece que se cansó de ser un caballero y salió a responderle a la mamá de Belinda con una serie de comentarios ofensivos.

Lo que más llamó la atención, es que toda su familia lo defiende, por eso no tuvo compasión y decidió compartir la captura de pantalla de una conversación privada que habría tenido con Belinda, quien alguna vez fue el amor de su vida y hasta su prometida. "FUENTE: Whayazos - Belinda, Lupillo Rivera y Christian Nodal en un nuevo escándalo"

Las capturas evidenciaban que la cantante le pedía dinero para sus papás y para arreglarse los dientes. Luego de semejante exposición, todo se convirtió en un tremendo alboroto que, como era de imaginarse, dividió las opiniones entre los fans de Belinda y el cantante y, se desató una guerra.

Y es que tanto los fanáticos de uno como de otro no han dejado de utilizar las redes sociales para expresar sus opiniones al respecto, y ahora las redes estallan nuevamente alrededor de los dos cantantes que alguna vez se amaron. Aun así, ahora fue la voz de Lupillo Rivera, la que más resonó porque nadie se lo esperaba.

¿A quién apoyas en este nuevo escándalo?