La mamá de Christian Nodal rompe el silencio y arremete contra Belinda

Tras una larga ausencia de las redes sociales y luego de superar el difícil momento referente a su salud, la madre del cantante Christian Nodal, Doña Cristy salió en defensas de su hijo en la polémica que está manteniendo el cantante con la madre de su ex pareja, Belinda.

Todo se inició cuando la madre de la actriz y cantante decidió apoyar los comentarios de los fans de su hija, donde llamaron “naco” al músico mexicano, dándole “like” a esa publicación y acompañarla con unos íconos de aplausos. Como lo hace comúnmente, el exponente de la música regional mexicana, fue a su cuenta de Twitter y lanzó unos comentarios en respuesta de lo que había hecho su ex suegra, donde pedía que “lo dejen en paz”.

Cristy Nodal salió a defender a su hijo

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, es lo que respondió en su perfil el cantante. Lo cierto es que Belinda mostró en sus redes sociales que los comentarios de Nodal no le afectaron para nada, cosa que desató la furia de Cristy Nodal, que ahora le contesta a la mamá de su ex nuera.

Las familias de Christian y Belinda están enfrentadas en este momento

Recién ahora, la mamá de Nodal sale a hablar de la polémica que atraviesa su hijo y la familia de Belinda, y sale a defenderlo con uñas y dientes. Este fin de semana que pasó, la madre del cantante tiró una clara indirecta en contra de la mamá de Belinda, asegurando que “no todo lo que brilla es oro”. “No es necesario mostrar la belleza a los ciegos ni decir las verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que no confió en ti”, disparó la mama de Christian. Lo concreto es que Cristy Nodal ha decidido enviar un mensaje contundente a quien fuera en un momento su nuera, quien hasta el momento se ha mantenido al margen de las declaraciones que involucran tanto a su familia como a la familia Nodal. Recordemos que hace unos días fue la abuela de Christian la que también salió a defender a su nieto diciendo: “Para todas y todos los que piensan que es un ‘naco’ porque no es de ojos azules y tez blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas finas vividoras que en mi tierra se les llama p**as, a quien va de hombre en hombre. ¡Ah perdón! Se me olvida que es blanca y de ojos azules, perdón, disculpen ustedes”.