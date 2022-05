Se desató la guerra entre fans de Christian Nodal y Belinda

En las últimas horas se a desatado un gran polémica luego de que el exponente del regional mexicano, Christian Nodal, haya encendido las redes sociales al filtrar una conversación vía chat que mantuvo con su ex prometida, la cantante Belinda. El cantante compartió una captura de pantalla donde deja ver, quizás, cual fue el motivo de la separación de la pareja. A parte de un cruce entre los familiares de ambos artistas, también se a desencadenado una confrontación virtual entre los extintos “Nodeli”, aquellos fanáticos de la que fue la pareja del momento.

Belinda y Christian en su bueno tiempos

Todo esto comenzó con el contrataque que dio Christian Nodal por redes sociales, al enterarse y verse lastimado con acciones de Belinda Shüll, mamá de su ex novia. Entre tanto, luego de que Shüll publicara y diera likes a comentarios de fanáticos de Belinda, donde lo trataban de “naco” al cantante, Nodal salió a defender su honor con una contundente publicación que hizo que explotara todo por los aires. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió en su perfil el cantante. Este comentario que realizó Nodal fue acompañado con una captura de pantalla de la última conversación que tuvo con Belinda, donde se puede sacar la conclusión de que la cantante y actriz le estaba pidiendo una suma de dinero a la cual Nodal no quiso acceder.

Nodal se defendió de los dichos de la mamá de Belinda con un contundente mensaje

En su momento, la pareja arrastraba a una legión de fans denominados “Nodeli”, quienes estaban al tanto de todo lo que ocurría con la pareja y compartían detalles de lo que era uno de los amores más populares del mundo artístico mexicano. Obviamente, con la ruptura de la pareja los bandos se dividieron, y con este nuevo escándalo mediático virtual, surgió un confortamiento entre los fanáticos. En Twitter, lo fans de Belinda criticaron con dureza la actitud de Nodal, por compartir algo tan personal. “Supérate, madura! 3 meses han pasado y no puedes sacarte a Beli de la boca”, decía uno de los comentarios a favor de la actriz. Por otro lado, estaban lo que dieron respaldo al cantante. “Tiene derecho a decir que te dejen en paz. Se ve que la señora es de tirar la piedra y esconder la mano”, escribió un usuario refiriéndose a la mamá de Belinda. Otro fans de la actiz defendió su postura publicando: “Belinda no dijo nada en contra de ti en ningún momento, filtrar conversaciones es muy bajo”.