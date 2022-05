Christian Nodal podría tener serios problemas legales por compartir conversación privada con Belinda

La ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal que se dio a conocer en febrero pasado sigue dando que hablar, y es que hace unos días el cantante del regional mexicano dio a conocer una conversación privada con su ex pareja, lo que además de la polémica en la que vuelve a ser protagonista, también lo podría meter en problemas legales con la ley ya que ha incurrido en “violencia digital”.

Todo comenzó cuando el miércoles 18 de mayo, el intérprete de “botella tras botella” le respondió a la madre de Belinda por medio de un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que además de señalarla como una vividora que recogía los frutos de su hija sin dejarle con nada, también agregó una captura de pantalla tomada de su celular, en la que se puede leer claramente una conversación entre él y su ex prometida. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás. Para que me los pueda arreglar?”, se lee en la conversación por chat.

Nodal filtro una conversación mediante una captura de pantalla que publicó en su cuenta de Twitter

Sin embargo, además de generar controversia y dividir opiniones por parte de los fans, no faltó quien asegure que este acto del cantante se encuadra dentro de lo que se denomina como “violencia mediática”. Incluso algunos grupos pidieron que se le aplique al cantante la “Ley Olimpia”, catalogando al cantante como un “hombre dolido”, tal como se puede leer en un mensaje publicado por Criminología Feminista en Facebook. Dicha ley entró en vigencia en la Ciudad de México el 22 de enero de 2020, y fue creada con el objetivo de frenar la violencia digital y sancionar los delitos que violen o interfieran en la intimidad de las personas a través de los medio electrónicos. Fue impulsada por Olimpia Corral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo a través de las redes sociales sin su consentimiento.

A nodal se le podría aplicar la "Ley Olimpia"

Aunque en la captura compartida por Nodal se puede apreciar que se trata de una conversación y en ella no se habla o expone contenido íntimo sexual, en caso de que Belinda decidiera iniciar una demanda civil en contra de Nodal, y éste fuera encontrado culpable, podría ser objeto de varias sanciones de acuerdo al Código Penal Federal de México, entre ellas de 3 a 6 años de prisión, y en caso de ser conyugue o concubino, la pena aumentaría hasta a 9 años de prisión, con multas que van de 2 mil dólares hasta casi 5 mil dólares.