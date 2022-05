Fuerte cruce de Christian Nodal con la madre de Belinda

El pasado mes de febrero Christian Nodal anunciaba la ruptura del compromiso que lo unía a la cantante y actriz, Belinda. La polémica fue creciendo y dio paso a todo tipo de especulaciones sobre la supuesta razón de su separación, sin que ninguno de los dos haya aclarado nada.

Aunque era evidente que la cosa no terminó del todo bien, ya que se dejaron de seguir en redes y no hablaron más el uno del otro, recién ahora el cantante ha decidido salir a contar su verdad y a defenderse.

Esta semana, Belinda Shüll, mamá de Belinda, daba like acompañado de íconos de aplausos a una publicación en la que trataban de “naco” a Christian Nodal. Este gesto hizo reaccionar al exponente del regional mexicano con hechos y con palabras contra la madre de su ex prometida.

Christian Nodal tuvo un fuerte cruce con la mamá de Belinda

Al mensaje que publicó Nodal defendiéndose y relatando su experiencia, le agregó una imagen de una captura de pantalla, donde Belinda y él sostenían una conversación por Whatsapp, donde se revela cómo era la relación entre ellos y donde Belinda le hace las supuestas peticiones económicas a la estrella de la música mexicana. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió en su perfil el cantante.

El tuit de Nodal, muestra una conversación donde Belinda supuestamente le pide dinero para asuntos personales. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana a parte de los de mis papás para que me los pueda arreglar?, se lee en la captura de pantalla.

El cantante mexicano cuenta con el apoyo de su legión de fanáticos

Aunque la respuesta del cantante mexicano aparece eliminada del chat, la contestación bastante enojada de Belinda da a entender que él se negó. “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera”, es parte de la contestación de la actriz.

Los fans de Nodal le enviaron múltiples mensajes de apoyo y aliento, a lo que el cantante no dudó en responderles contándole sus sentimientos y lo que viene de aquí en adelante. “Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándote no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que me atormentan”, le contestó Nodal a uno de sus seguidores.