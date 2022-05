Jorge Ramos y el duro momento que le tocó vivir como padre

El público en general está acostumbrado a verle a Jorge Ramos conduciendo un noticiero y llevando la información a las casas desde el lugar de los hechos. Ahora, con su nuevo programa “Algo Personal”, en el que entrevista a distintas celebridades, el presentador está siendo toda una revelación. En este nuevo programa toca temas más profundos y personales sobre la vida de los invitados.

Por ejemplo, uno de sus últimos programas fue con el futbolista Javier “Chicharito” Hernández, donde el mayor goleador de la selección mexicana de futbol rompió a llorar en plena charla con Ramos, por una razón que involucraba a los hijos del jugador. Si bien Ramos no quiso profundizar en el tema, era evidente el sufrimiento del seleccionado mexicano. Por otro lado, durante su intervención en el programa “Despierta América”, el conductor reconoció sentirse identificado con el deportista e incluso dio a conocer un duro momento que le tocó vivir como padre con su hija Paola.

Jorge Ramos muestra su faceta de entrevistador en "Algo Personal"

“¿Qué sentiste ver que lloraba por sus hijos?”, le consultó María Antonieta Collins, compañera de Ramos en Univision. A lo que Jorge contestó sin problemas contando su experiencia. “No hay nada más difícil, porque a todos nos ha pasado, cuando estás separado de tus hijos. A mí me tocó personalmente. Por muchos años Paola vivió en España y yo en Miami y me costaba. Lo que yo le estaba viendo a él, eso ya lo había vivido y es sumamente difícil”, reconoció Ramos. Aunque Jorge es muy poco dado a hablar de su intimidad, no tuvo reparo en abordar con sinceridad un tema tan delicado que afecta a tantos padres.

Ramos confesó que estar separado de su hija le hacía mal

Cómo es “Algo Personal”, el nuevo programa de Jorge Ramos

El periodista decidió dar un paso al frente y “romper el molde” de ser un periodista informando en noticieros. Ahora, da un giro y se convierte en entrevistador de celebridades de diferentes ramas. Al momento de encarar esta nueva faceta, Jorge Ramos declaró: “para mí este es un reto nuevo y bienvenido. Tras pasar la mayor parte de mi carrera hablando con presidentes y políticos, esta es una gran oportunidad de hablar sin prisa con escritores y artistas sobre sus motivaciones más profundas. Es algo realmente personal, para ellos y para mí”.

En esta primera temporada “Algo Personal” ya pasaron y pasarán celebridades como Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Isabel Allende, Javier “Chicharito” Hernández, Joan Manuel Serrat y Mario Vargas Llosa, entre otras personalidades.