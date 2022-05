Carolina Sandoval estrena su propio documental

La conductora Carolina Sandoval nunca ha ocultado su ansiedad. No ha sido un camino fácil, pero aceptarlo y aprender a tratarlo han sido pasos muy importantes para ella. Sus vivencias y episodios personales con esta condición pueden servir para ayudarles a personas que padecen lo mismo. Por esta razón, la venezolana siente que es el momento de compartirlo con su público, y con su experiencia y el testimonio de profesionales ser guías para mucha gente que no está pudiendo sobrellevar este trastorno.

Bajo el título de “Ansiedad”, Carolina muestra su otro lado, el menos divertido y el más doloroso, donde los colores se tornan en gris y los ataques de pánico paralizan. Cuando dice “Estas también soy yo”, deja de lado la Carolina que se ríe fuerte y la que da todo lo mejor de sí en las rede sociales.

Carolina busca ayudar a personas que sufren su misma condición

Lejos de huir de esta realidad, ella lo ha afrontado y le hace frente, sobre todo con las herramientas que ha adquirido con el paso de los años. “Durante años vengo batallando con esto, durante mucho tiempo he dedicado miles de horas para entenderme y con distintas herramientas ayudarme ayudando a otros que como yo transitan este camino. Sigo investigando, buscando dónde y cómo empezó todo esto de la ansiedad en mi vida, y todos los días hago mi mejor esfuerzo para llevarla con la frente en alto”, escribió junto al tráiler de su trabajo más personal.

La conductora comenta que “es un documental hecho en equipo para que conozcan un poco más sobre mi ansiedad que puede ser la tuya o la de cualquier persona cercana a ti, y que aún no se atreva a hablar de ella”.

"Ansiedad" se estrenará el próximo 23 de mayo por su canal de YouTube

Emocionada hasta las lágrimas, Carolina profundiza en uno de los capítulos más difíciles de su vida. A pesar del dolor, la palabra “rendirse” no entra en sus planes y cada día es una batalla librada. “Porque yo quiero ser una viejita que se siente en una silla como esta, con canas a recordar que me salvé de la ansiedad, a contarle a mis nietos que yo me curé”, dijo la venezolana.

Por un momento, la mujer, madre, hija y amiga, aplacó su sentido del humor y sus looks llamativos para ponerse seria y brindar ayuda a quienes, como ella, han visto que este trastorno les ha alejado de la felicidad.

“Ansiedad” se estrena el próximo 23 de mayo en el canal de YouTube de Carolina Sandoval, “Esta es mi historia”.