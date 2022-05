Niurka Marcos revela la relación entre Luis Miguel y sus hijos

A nadie le sorprende saber que la relación de Luis Miguel con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, entre 2004 y 2009, no es cercana, e incluso podría llegar a ser inexistente, sin embargo la actriz ha preferido mantener en privado todos los detalles referentes a esta situación. Pero, en las últimas horas, gracias a los comentarios realizados por la cubana Niurka Marcos, ha surgido alguna información nueva sobre cómo es el vínculo, padre e hijos, del “Sol de México” con Miguel y Daniel.

La cubana ha manifestado que es muy amiga de Aracely Arámbula y que conoce muy bien su historia. Es por ello que no sorprende que Marcos tenga tan buenos detalles sobre la relación del cantante y la actriz. Y es que Niurka detalló que sabe bien lo que pasó con la ex pareja de artistas, tanto durante el noviazgo de éstos, así como el nexo que tienen con sus hijos, pues recalcó que es amiga de la protagonista de “Soñadoras”.

La cubana siempre tienes declaraciones polémicas



Esta revelación se dio dentro de “La Casa de los Famosos2”, reality show donde la cubana participa con otras personalidades famosas como Laura Bozzo, Potro Caballero, Toni Costa y Brenda Zambrano, entre otros.

“Eso es lo que cuenta su historia y de sus relaciones amorosas. Entonces, la último historia que yo conocí es la de Aracely, que es mi amiguita, y que sí sé esa historia porque, bueno, hemos hablado”, empezó relatando la vedette cubana. Niurka añadió que no es de conocimiento público que Luis Miguel tenga estabilidad, cuide a su familia, lleve a sus hijos a la escuela o les pague una cuota de mensual de manutención, entre otras cosas.

A Niurka no le gusta la forma de ser de Luis Miguel

“Eso no lo hace Luis Miguel, ni ha salido en la prensa ni lo dice la mamá de sus hijos. O sea que se puede probar y se puede decir porque está más que probado”, añadió Niurka. Con todo lo expresado por la artista cubana se confirmaría que la relación que mantiene el intérprete de “La incondicional” con sus hijos varones realmente es muy distante.

Niurka ya ha expresado varios comentarios sobre “El Sol de México” donde evidencia su desagrado por el cantante. “Pero él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él” agregó la cubana.