Chumel Torres reaccionó a la demanda en su contra promovida por Gloria Trevi

El pasado de Gloria Trevi tiene un episodio oscuro que la cantante pudo superar, cuando luego de estar en prisión acusada por trata de personas y corrupción de menores, se absuelta de todos los cargos ya que el único responsable de cometer el delito fue su pareja de entonces, Sergio Andrade. Sin embargo, en mayo pasado, el presentador Chumel Torres realizó una publicación en su cuenta de Twitter que decía: "Gloria Trevi no canta chido, pero trata". Esto provocó que Gloria Trevi anunciara a través de su abogado que iniciaría acciones legales contra el también comediante.

Así fue que el pasado 6 de diciembre de 2022, Sergio Ramírez, el representante legal de la cantante, dio a conocer que demandarán a este comunicador mexicano por el ataque que recibe Trevi al vincularla con la trata de persona, acusación que ha perjudicado enormemente la imagen de la artista.

Chumel Torres volvió a mandar un picante mensaje a través de Twitter.

Ahora, es Chumel Torres el que no dudó en pronunciarse ante esta situación. "Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes", mencionó Torres en su cuenta de Twitter. Asimismo, tomó de ejemplo a un expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari para refrendar su posición. "Carlos Salinas demandándome porque mis chistes de su corrupción le dan mala imagen", agregó.

Gloria Trevi avisó a través de su abogado que iniciará un proceso legal contra Chumel Torres.

La reacción de los usuarios

Los usuarios también reaccionaron ante las declaraciones de Torres. "Creo que las pruebas salieron hace años y todos fuimos testigos, yo no me olvido cuando acusó de violación a los policías brasileños y resultó que su embarazo era por visitas conyugales con Sergio Andrade", “ojalá te demanden para que dejes de manipular a la masa en contra una inocente infanticida", "¿y de qué se queja Gloria Trevi? Aquí y en China siempre será una filicida y tratante de blancas o nada más porque 'ya no lo hace' ¿¿¿ya se le quitó???" y "alguien demandó por daño moral. ¿¿¿Moral ??? Cuando hubo moral ¿cuándo se daño a niñas indefensas? Cuando se les vulneraron derechos. No cabe duda que somos de memoria muy corta. Así el atrevimiento y el cinismo de algunas mujeres", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

De momento, se desconoce cuándo y cómo se llevará a cabo el proceso legal de Gloria Trevi en contra de Chumel Torres.