Ashton Kutcher habló de los graves problemas de salud que enfrenta su hermano mellizo

Ashton Kutcher es uno de los personajes más reconocidos del mundo Hollywood. Más allá de que en el último tiempo mantuvo un perfil bajo y siempre resultó ser un actor sin meterse en fuertes polémicas, con el tiempo van conociéndose algunos relatos de su vida privada.

Uno de ellos salió a la luz en los últimos días, conociendo la situación y el cuadro médico del hermano mellizo de Ashton. Hablamos de Michael Kutcher, que padeció desde pequeño un delicado estado de salud que casi le cuesta la vida.

Recientemente, el actor de That '70s Show compartió que su hermano sufre de parálisis cerebral y se sometió a un trasplante de corazón. Describió entre llantos el momento en que el corazón de Michael se detuvo en el hospital con lágrimas en los ojos. Su hermano justamente, que estaba a su lado mientras contaba tan fuerte anécdota, lo consoló mientras secaba sus lágrimas.

Ashton a su vez confesó en algún momento sentir culpa de que su hermano tenga esta condición. “¿Cómo llego a tener tanta suerte? Y que mi hermano nazca con parálisis cerebral, luego tenga un trasplante de corazón y luego tenga este coágulo de sangre al azar. ¿Cómo puedo llegar a ser tan afortunado?”, se decía.

Sin embargo, el actor logró reflexionar y entender que esa no era la verdadera forma de ayudarlo. “Hubo un momento en todo esto en el que me mudé a Nueva York y estaba empezando a tener algo de tracción con mi carrera y Mike vino a visitarme y se quedó, me miró y dijo: ‘Cada vez que sientes pena por mi haces menos’”, recordó Ashton.

Luego agregó: “Él dijo: ‘Esta es la única vida que he conocido, así que deja de sentir pena por lo único que tengo’. Y eso creó un cambio completo de regreso a donde creo que estamos hoy, que es directamente igual. Eso es todo”.

Con el tiempo, Kutcher se dio cuenta del gran favor que le había hecho el actor porque le permitió ser él mismo. "Estaba listo para contar mi historia y sabía que gracias a mi gemelo, tendría un gran alcance", confesó. Michael actualmente reside en Colorado, está casado y tiene tres hijos.

Ashton también habló sobre su propia lucha de salud con la vasculitis, una enfermedad autoinmune que es una inflamación de los vasos sanguíneos. “Cuando tienes este cara a cara con la muerte, instantáneamente te fijas en lo que estás haciendo hoy”, dijo. El actor también explicó que el trastorno autoinmune lo dejó incapaz de oír, ver o caminar, agregando que pudo “recuperarse por completo” de la enfermedad, pero que le tomó un año “reconstruirlo todo”.