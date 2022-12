Los últimos días de la gloria del Cine de Oro de México que sufrió abusos

La vida del inigualable Zamorita llegó a su fin. En los últimos años, la gloria del Cine de Oro de México se había mantenido alejado de los medios y se hizo famoso por el divorcio de su esposa, Marta Catalina Rendón, a quien acusó de maltratos físicos y psicológicos.

Jorge Zamora Montalvo nació en La Habana, Cuba, el 19 de abril de 1928. Se dio a conocer tanto en su tierra natal como en México, país al que llegó de joven y donde triunfó durante la Época de Oro del Cine nacional.

Conocido por todos como Zamorita, tuvo su debut en televisión en 1955 gracias a Teatro Fantástico. Desde entonces, sus trabajos como actor y como compositor no hicieron más que acumularse por décadas, y lo mismo podría decirse acerca de su éxito, ya sea en solitario o bien en colaboración con amigos como Germán “Tin Tan” Valdés.

En los últimos años poco se supo de él y esto llevó a que se generaran varias suspicacias en torno a su estado de salud. El pasado 30 de noviembre, falleció a los 94 años y quien confesó cómo fueron sus últimos días fue Rolando, uno de sus hijos.

En diálogo con distintos medios, el hijo del artista indicó que su padre estuvo poco más de una semana internado y que falleció aparentemente por causas naturales.

También se refirió a lo que fue la gran polémica de sus últimos años de vida: su divorcio de Marta Catalina Rendón, a quien acusó de maltratos físicos y psicológicos.

Zamorita en programas como Código postal, Rebelde y Destilando amor.

Zamorita y los maltratos que sufrió por parte de su esposa: las duras palabras del hijo

La polémica separación se llevó a cabo hace ya varios años. Según Rolando Zamora, desde entonces ni él ni su padre volvieron a ver a Marta Catalina Rendón.

El hijo de la pareja dijo que su madre dejó en paz a su padre, pero que a él no. De hecho, hizo mención de dos acusaciones legales en su contra que al parecer no prosperaron.

Teniendo en cuenta que hace 14 años no la ven, el hijo de Zamorita indicó que no cree que su madre asista a la despedida de su padre. Para finalizar, dejó bien en claro que el histórico amigo de Tin Tan dejó testamento y que Rendón no figura en el mismo, así que no tiene posibilidad ninguna de quedarse con algo de la herencia.