La gran desilusión que se llevó Victoria Ruffo de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo es una de las actrices más emblemáticas de la televisión latinoamericana, y a su vez, es muy conocida la sonada relación que tuvo con el comediante Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hijo José Eduardo.

Victoria y Eugenio se conocieron en la producción “Mil por ciento María”, donde actuaba la mamá del actor, Silvia Derbez. EN ese momento, Ruffo le envió un mensaje al productor por medio del personal de maquillaje. “Se me hizo raro, pensé que era una broma”, confesó el protagonista de “No se aceptan devoluciones” en una entrevista para el programa “Historias Engarzadas”.

Pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo mexicano, hasta que Victoria se llevara una gran desilusión de Eugenio.

La desilusión de Victoria Ruffo

Todo comenzó cuando la pareja se enteró que la actriz estaba embarazada. A Eugenio Derbez la noticia lo tomó por sorpresa, ya que apenas hacía un mes que salía con la actriz. Para evitar que el revuelo de la prensa, anunciaron que ya estaban casados. Sin embargo, la boda sí estaba en el plan. Eugenio y Victoria fueron a una joyería a comprar unos anillos de compromiso y el comediante quiso dárselos de una forma muy particular.

“Un día me dice vamos a tal hotel”, contó Victoria en una ocasión a la periodista Mónica Garza. La pareja subió a la parte más alta del edificio, pero cuando subían las escaleras comenzó a escucharse la marcha nupcial. “De pronto llega una actriz con un vestido de novia y me empiezan a vestir”, comentó Ruffo, quien en ese momento creyó que se casaría con el amor de su vida. Sin embargo, poco después Eugenio le confesó que era un teatro montado y que todo era una mentira. “Sí me dolió. Sí me desilusionó. La verdad a mí me emocionó que haya inventado toda esa faramalla, todo ese rollo de llevar a la familia a sus amigos”, reveló Victoria Ruffo.

Por su parte, el comediante declaró que su ex pareja sí sabía que era una boda falsa. “Se dio cuenta en cuanto vio la fiesta, le amarraron el vestido con masking, hubo pizzas y hamburguesas, el ‘padre’ dijo tres palabras. Ella sabía perfectamente que era una cosa para entregarle los anillos y se acabó”, declaró Eugenio.

Fue así que no hubo boda legal y aunque públicamente parecían ser una familia feliz, pronto la pareja se separó. “Decidimos que no éramos el uno para el otro y nos separamos. Estuvimos juntos cuatro años, luego nos separamos un año completo, luego intentamos volver un año, vimos que no funcionaba y ya nos separamos definitivamente”, relató en su momento Eugenio Derbez.