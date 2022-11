Victoria Ruffo confiesa cómo se lleva con la pareja de su hijo José Eduardo Derbez

Por ahora, todo parece ir viento en popa en la vida amorosa del actor José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay. Recientemente, celebró su tercer aniversario de noviazgo y, en el marco de dicha celebración, su madre, la actriz Victoria Ruffo, rompió el silencio y habló sobre lo que opina de ella. Te contamos qué fue lo que dijo.

Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, la reina de las telenovelas y protagonista de Corona de Lágrimas fue cuestionada acerca de la vida amorosa de su hijo. Específicamente se le preguntó cómo se lleva con la pareja y cuál es su opinión ante la joven que le robó el corazón a su primogénito.

Victoria Ruffo habló sobre su hijo y su pareja

Con la clase y la delicadez que la caracteriza, Victoria Ruffo respondió a todas las preguntas que le hicieron sobre su hijo y su nueva pareja. Primero, dijo que apoya cada una de las decisiones que a su hijo lo hagan feliz. “No sé, esa sí no sé. Muy bien, yo me imagino que para él muy bien, ¿no? Pa’ mi qué te importa” confesó ante las cámaras del programa.

Luego, frente a otra pregunta recalcó que su trabajo como madre no es estar involucrándose en la vida amorosa de nadie y en especial en la de José Eduardo que ya está grandecito, y por eso prefiere acompañarlo en cada etapa de su vida. Justamente ahora se lo ve muy enamorado y sobre esto ella respondió: “Cada quien su vida, cada quien sus relaciones, cada quien como las quieran llevar porque dicen que: ‘el que se mete de redentor sale crucificado'”.

Asimismo, argumentó: “a mí no me gustaría enojarme con mi hijo” y aclaró que nada le gustaría menos que estar dando su opinión con respecto a un tema que no le concierne. Además, afirmó que lo que menos desea es que la cataloguen como una madre entrometida: “No, metiche no” finalizó.

Victoria Ruffo habló mucho más

Esa no ha sido la única declaración que emitió Victoria Ruffo y que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Vale recordar aquella entrevista en la que reveló que no descartaba la posibilidad de realizar su propia bioserie, aunque eso la dejara expuesta en todo lo malo que ha vivido junto al papá de José Eduardo, Eugenio Derbez.

Así fue como ante la pregunta incisiva respondió: “Lo vivido con él es ‘un capítulo light’, en comparación con lo que ha pasado en mi vida”. Sin dudas abrió las puertas nuevamente para que algunos salgan a hablar.

