Ni siquiera los hijos de David Guetta se toman en serio su trabajo

Existen profesiones tan distintas como increíbles con las que millones de personas obtienen dinero. Hoy todo se ha maximizado y tecnologizado tanto que, incluso, la mayoría de las personas pueden efectuar sus tareas remunerativas desde el sillón de su casa con tan sólo una computadora y conexión a Internet. Pero los trabajos que tienden a ser una fuente de disfrute y alegría suelen ser desvalorizados, como los relacionados al arte. Esto le sucede al productor y DJ David Guetta, el nombre del reconocido francés dio la vuelta al mundo pero no todos lo admiran y respetan como él desearía.

David Guetta es el DJ número 2 del mundo, de acuerdo con la lista que presenta año con año la publicación especializada DJ Mag (cuya lista de 2022 la encabeza Martin Garrix) y, sin duda, uno de los mejor pagados de los últimos 15 años. Sus detractores, sin embargo, siempre han señalado por una aparente “falta de talento” a sus remezclas en vivo, asegurando que recurre con demasiada frecuencia a efectos sonoros pregrabados que trata de disimular con convenientes juegos de luces y una actitud entusiasta en el escenario.

El también productor francés reveló recientemente que incluso sus propios hijos no se toman demasiado en serio su trabajo. Tim y Angie, de 18 y 15 años, respectivamente, consideran que la labor de su famoso papá se limita a poner a bailar a las masas desde su privilegiada posición en el escenario, actitud que el músico como "insultante" y producto de una ignorancia generalizada sobre su profesión.

"Cuando quieren que les compre algo, mis hijos siempre bromean con lo mismo. Me dicen: ‘Papá, solo tienes que levantar los brazos durante cinco minutos para que te paguen'. Y yo pienso: '¡Dios mío, qué insultante! No saben todo lo que hay detrás y lo que tengo que hacer para que me paguen'", aseguró el DJ en entrevista con el Daily Star.

La estrella de la música dance, quien se divorció de su ex esposa Cathy en 2014, tras 22 años de matrimonio, es consciente de que el menosprecio que recibe de sus hijos es compartido por muchos sectores de la opinión pública. "La gente cree que simplemente me la paso bien levantando las manos y con gente que canta mis canciones. Lo que no saben es que, cuando lanzo un álbum o una canción, se trata de uno entre cien. Mi disco duro está lleno de basura musical", explicó.

A sus 55 años, David Guetta asegura sentirse más joven que nunca y disfruta de la estrecha relación que mantiene con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, especialmente con TikTok e Instagram. De acuerdo con el músico, su falta de ego y su disposición a colaborar con nuevos artistas forman una parte fundamental de la receta de su éxito.

"El secreto de mi longevidad es que no tengo ego. El ego es lo que ha matado muchas carreras. Cuando veo que aparece una nueva generación de artistas, les doy la bienvenida a todos. Me meto en TikTok, me voy a Instagram para seguir a nuevos productores. Muchos de ellos tienen 16 o 18 años, y me encanta hablar con ellos", explicó.