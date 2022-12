La razón por la que Oppenheimer hará historia en el cine el próximo año

El séptimo arte se encuentra en su momento de mayor esplendor, sobre todo, por la nueva tecnología al alcance de los directores que, si se las ingenian, pueden hacer de sus cintas verdaderas obras de arte y magia en la gran pantalla. Está llegando una de las películas más esperadas del próximo año, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y, como de costumbre, no quiso quedarse chiquito ni con el elenco elegido para la interpretación de cada personaje como tampoco en el trabajo de edición que será el verdadero lujo de este film. Te contamos un poco más de qué se trata.

El 2022 está próximo a culminar y los amantes del cine ya piensan en cuáles serán los grandes estrenos para el año entrante. Y entre los largometrajes que encabezan el listado, se encuentra una de las piezas más esperadas: Oppenheimer. Escrita y dirigida por Christopher Nolan, presentará a Cillian Murphy en rol protagónico, exponiendo una faceta muy diferente a la de Peaky Blinders. Su director asegura que hará historia y crecen las expectativas.

Cada película de Christopher Nolan promete ser sinónimo de éxito. Nominado a los Premios Óscar por cintas de la talla de Memento, Inception o Dunkirk, el director británico sabe muy bien cuáles son las claves para convertir sus proyectos en piezas memorables. Es de este modo que, luego de haber estrenado Tenet en 2020, se prepara para lanzar al mundo una ambiciosa producción que reunirá a un prestigioso reparto.

Mientras que Cillian Murphy encarnará a J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt será la responsable de darle vida a su esposa, la bióloga y botanista Katherine "Kitty" Oppenheimer. ¡Eso no es todo! Matt Damon también es parte del reparto como el General Leslie Groves Jr., mientras que Robert Downey Jr. personificará a Lewis Strauss. Asimismo, Florence Pugh será Jean Tatlock, Benny Safdie interpretará a Edward Teller, Michael Angarano se pondrá en la piel de Robert Serber y Josh Harnett completará el elenco como Ernest Lawrence.

¿Por qué causa tanto furor? Oppenheimer está basada en American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y J. Sherwin, el libro ganador del premio Pulitzer. Pero, según contó el cineasta, no es la trama ni el reparto lo que hace histórico a este film, sino su tecnología. Es que fue filmada en una combinación de IMAX 65mm, incluyendo por primera vez secciones de fotografía analógica en blanco y negro.

“Desafiamos a la gente de Kodak y Fotokem a hacer que esto funcione para nosotros y dieron un paso al frente. Por primera vez, pudimos filmar una película IMAX en blanco y negro. Y los resultados fueron emocionantes y extraordinarios”, explicó Nolan según GamesRadar. Y sostuvo: “Tan pronto como el director de fotografía Hoyte van Hoytema y yo vimos las primeras pruebas, supimos que este era un formato del que nos enamoramos de inmediato”.