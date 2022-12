Te felicito: el inesperado resultado que obtuvo una influencer al mandar a hacer una cama igual a la que aparece en el video clip de Shakira

Si bien este fue uno de los años más difíciles para Shakira, no significó un obstáculo para que siguiera componiendo canciones que se convirtieron rápidamente en las más escuchadas de las distintas plataformas. Su separación de Gerard Piqué dejó algo bueno a pesar del dolor de haber descubierto su infidelidad con Clara Chía Marti, y es precisamente la inspiración y originalidad para seguir contando historias nuevas a través de la música. Tanto gustaron los sencillos que lanzó en los últimos meses que una influencer mandó a fabricar la misma cama que aparece en el video clip de Te felicito pero no pudo obtener el resultado que esperaba.

SI bien la ruptura fue un tanto tortuosa para ambas celebridades, quien salió bien librada de todo el lío jurídico fue la cantante, ya que no solo ganó la batalla legal contra su ex pareja, sino que la coyuntura le sirvió para impulsar su carrera musical lanzando canciones que fueron tildadas por los oyentes como indirectas contra el catalán.

@luisalulu99 es la influencer que quise replicar la cama que aparece en el video clip de Te felicito de Shakira.

Entre los temas a destacar se encuentra Te felicito, tema que hizo con Raw Alejandro, y que hoy cuenta con 427 millones de reproducciones en YouTube. Cabe destacar, que si bien la producción fue lanzada hace ocho meses, muy poco tiempo después se destapó el quiebre amoroso entre los artistas, lo cual dio pie a especulaciones. Ahora bien, la canción fue tan bien recibida por el público, que millones de personas alrededor del mundo empezaron a aprenderse la coreografía, a copiar los atuendos, pero sobre todo, a decorar sus habitaciones con la temática mostrada en el video musical.

Ese fue el caso de @Luisalulu99, una reconocida creadora de contenido paisa, quien mandó a realizar una cama exactamente igual a la que aparece en el clip de la composición; no obstante, no recibió lo que esperaba y el resultados causaron la risa entre la comunidad digital. “Quería mandar hacer la cama del video de Te Felicito, pero lo que me trajeron fue espantoso”, inició diciendo la influencer oriunda de Medellín.

En la primera entrega le trajeron un cabecero que no tenía para nada la forma de un corazón, incluso, la propia celebridad bromeó diciendo que parecían las orejas de Mickey Mouse. Ante el hecho, pidió que le hiciera otra ilustración, pero tampoco resultó ser lo que esperaba. “He de aceptar que la forma no me gustó, pero tengo que decir que los cocidos no me gustaron, entonces decidí que se la llevaran otra vez (…) Esta vez me trajeron el respaldo definitivo y ahora sí tenía forma de corazón”, concluyó.

La cama aparece en el video clip de Te Felicito de Shakira y Raw Alejandro.

El video se volvió viral en muy pocos días y ya cuenta con 16 millones de reproducciones en TikTok, 2,3 millones de likes, y cerca de 8 mil comentarios de internautas que se burlaron de los diseños que le entregaron inicialmente.