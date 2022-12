Quiénes son las súper famosas que se sumaron a la moda circular y no dejan de repetir vestidos

Hace algunos años, que una personalidad famosa volviese a usar un outfit en alguna presentación o gala importante parecía un pecado. Los especialistas de moda podían sepultar de críticas a sus protagonistas, apuntando a que estaba mal repetir algún vestuario. Pero todo eso cambió y la moda circular ha llegado, con Kate Winslet siendo la más reciente abanderada.

Pocos podían llegar a creer en algún momento que se instale y resulte tendencia esta moda circular. Había que romper una vieja costumbre de siempre lucir algo nuevo, había que demostrar que por utilizar un outfit por segunda, tercera o la vez que fuese, se puede mostrar tanta elegancia como brillantez.

Fue así como llegó este nuevo movimiento, que de a poco va sumando cada vez más adeptos. Hoy las estrellas rompen con la anterior tradición y se animan a lucir el mismo outfit en un evento, las veces que se necesite y sin importar la opinión de los expertos.

Esta vez fue Winslet quien se animó con esta moda circular, en el marco del estreno de la película 'Avatar: el camino del agua'. Lejos de ocultarse y mostrándose ante los flashes, la actriz lució el mismo vestido gris perlado de corte sirena de Badgley Mischka que ya había llevado en 2015, durante su paso por el Festival de Cine de Toronto.

Pero no fue la primera vez que la actriz protagónica de Titanic recicla un vestuario. Y lo cierto es que tiene una explicación muy lógica, lejos de esconderse de cualquier crítica que puedan hacerle. Tiene algo no sólo que ver con esta moda.

“Los vestidos, los arreglos de la ropa, todo es muy estresante… No me gusta tener que ajustar mi cuerpo, ajustar las prendas y encima que todo el mundo me esté juzgando por un vestido de alfombra roja que solo me voy a poner una vez. El dinero que se pierde en eso…”, dijo hace unos años en una entrevista con Vanity Fair.

Kate Winslet apostó a la moda circular y quedó en evidencia en el reciente estreno de Avatar 2

Cate Blanchett fue otra de las actrices que tomó este camino. Para la entrega de los Globos de Oro de 2014, la famosa deslumbró con un diseño en negro de Armani Privé de encaje y tul; mismo atuendo que utilizó cuatro años después para la ceremonia de apertura del Festival de Cannes.

“Desde alta costura hasta camisetas, los tachos de basura están llenos de prendas que se han desechado innecesariamente. Me parece ridículo que tales prendas no se aprecien y se vuelvan a usar durante toda la vida”, dijo Blanchett consultada al respecto. Cate Blanchett, otra abonada a la moda circular

Keira Knightley también se sumó a este movimiento, aunque en su caso fue un poco más allá al utilizar el mismo vestido de novia para su casamiento con James Righton en 2013, repitiendo el look con algunos retoques para un posterior evento celebrado en Londres.

¿Otro ejemplo? Jane Fonda, quien en 2014 llevó un delicado vestido rojo para el lanzamiento de una película en Cannes y luego, seis años después, repitió el diseño en la ceremonia de los Premios Óscar de 2020. “Realmente no necesitamos seguir comprando prendas de ropa. No deberíamos buscar comprar nuestra identidad, no necesitamos más cosas”, dijo. Particular forma de reciclar un vestido de novia para Keira Knightley, como parte de la moda circular

Kirsten Dunst es otro de los casos de la moda circular, que utilizó por duplicado el mismo sensual vestido corto de Christian Lacroix en dos oportunidades: en 2004 para una fiesta de Vanity Fair por la película Entrevista con el vampiro, y en 2017 para una exclusiva cena organizada por Chopard en París