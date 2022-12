Insólito: Meghan Markle enamoró al Príncipe Harry con un ridículo filtro de Snapchat

El viernes 9 de diciembre se estrenaron los tres primeros capítulos de la serie 'Harry y Meghan', que cuenta la historia de vida de los Duques de Sussex que renunciaron a los privilegios de la realeza. En el primer capítulo, el Príncipe Harry contó cómo fue el primer vistazo de su actual esposa en 2016 y los emails que terminaron en una primera cita.

La figura británica comentó que estaba utilizando su celular, mirando las fotos que subían sus amigos y entonces uno de los usuarios que era su amigo había publicado una imagen donde salía con Meghan Markle utilizando el filtro de orejas de perritos. "Eso fue lo primero. Yo estaba como: '¿Quién es ella?'", bromeó entre risas el Príncipe Harry.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Imagen de archivo.

Luego de eso, un amigo del ex royal le mandó un email a la mujer y le dijo: "Sé que no tienes pareja, un amigo mio preguntó por ti, tal vez quieras conocerlo". Meghan preguntó quién era el interesado y entonces le dijeron que se trataba del "Príncipe Haz", pero ella no tenía idea quién era el hombre. Por esta razón, pidió ver su perfil de Instagram y e hizo averiguaciones por su propia cuenta. Markle no inició una búsqueda en Google para ver qué decían de él, sino que prefirió ver "lo que él decía de sí mismo".

"Lo revisé y tenía fotografías hermosas de su viaje a África y mostraba su interés por el medioambiente", reveló la mujer estadounidense. Luego intercambiaron números y comenzaron a hablar cada vez más seguido, hasta que un día el Príncipe dio el primer paso y le pidió una primera cita. Afortunadamente ella se encontraba en Londres porque iba a ir a Wimbledon, así que organizaron el encuentro.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Imagen de archivo.

Cuando Meghan le contó a sus amigas que iba a salir con un hombre de la realeza, todas estallaron de la risa, pues la situación era graciosa y casi de película. "En qué mundo pasa algo así?", expresó una de sus amigas, Silver Tree, en el documental de Netflix.

En la primera cita Harry llegó tarde, así que Markle pensó que era "el típico egocéntrico que deja esperando a la chica media hora sentada". Sin embargo, la situación era totalmente diferente, porque había quedado atrapado en el tráfico. Cuando por fin apareció el hombre de la realeza se disculpó, todo nervioso y ella percibió que era un gran hombre. Los dos se divirtieron y pasaron un gran momento, así que ese encuentro marcó el punto de partido de un gran amor.