“Sabía que él estaría en mi vida para siempre”, Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron en secreto en Jamaica

Puede ser para evitar el nivel de exposición; también, para no alimentar a los paparazzis; quizás, como una consecuencia de la pandemia por Covid-19; lo cierto es que este 2022 fueron varias las parejas que se casaron en absoluta privacidad y alejados de los flashes para vivir un momento de completa intimidad con amigos, familiares y alejados de la mirada ajena.

En esta oportunidad, quienes firmaron papeles fueron Kirsten Dunst y su novio y el padre de sus dos hijos, Jesse Plemons, después de seis años juntos. Una fuente le reveló a Page Six que la pareja dijo "Sí, quiero" el fin de semana pasado en Jamaica en el lujoso resort GoldenEye en Ocho Ríos. Un representante de Dunst declaró al medio: “Acabo de confirmar que se casaron. No se darán otros detalles”.

Después de un largo noviazgo, Kirsten y Jesse ahora son una pareja casada, y se pronuncian felices al respecto. Según los informes, los actores se conocieron en 2015 en el set de Fargo, famosa serie de FX, y comenzaron su relación sentimental en 2016. Además, la pareja tiene 2 hijos juntos, Ennis de 4 años y James de 1. Pero no comenzaron a salir hasta 2016, después de que Dunst se separó de su novio en ese momento, Garrett Hedlund. Page Six reveló que la pareja se comprometió durante el fin de semana de los Globos de Oro en enero de 2017.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

La primera aparición pública de ambos fue en febrero de 2017, cuando caminaron de la mano por la alfombra roja de los Independent Spirit Awards. En agosto de 2019, cuando Dunst fue reconocida con la emblemática estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el actor contó cómo fue la primera vez que se vieron en el aeropuerto de Los Ángeles, justo antes de comenzar las grabaciones de Fargo. “Miré a sus ojos y vi al hermoso, dulce y acogedor ser humano que es. En un instante nació todo”, dijo.

Dunst y Plemons tenían la intención de casarse en 2021, sin embargo, sus planes tuvieron que ser pospuestos por la pandemia del Covid-19, así como el nacimiento de James. A principios de este año, ambos actores fueron nominados a los premios Oscar por sus papeles en El poder del perro, en la que nuevamente interpretaron a recién casados. Dunst le dijo al LA Times en febrero que "se llaman marido y mujer", pero que habían retrasado su boda debido a la pandemia de COVID-19 y al tener un segundo hijo.

“Nos llamamos marido y mujer. Pero tenemos que casarnos en este momento. Es ridículo. Simplemente no hemos planeado una boda. Hubo COVID, luego tuvimos otro hijo. No quería estar embarazada, casarme, tener una fiesta y no ser capaz de divertirme con todo el mundo”, declaró.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst.

En una entrevista con ET el año pasado, Plemons compartió cómo fue que Kirsten y él llegaron a ser pareja. En primer lugar, cuando nos conocimos, realmente hicimos clic entre nosotros creativamente y pudimos ser muy honestos el uno con el otro, y construimos confianza muy rápido donde si alguno de nosotros tenía una idea, podíamos descartarla, sin ego. Si al otro le gustó, genial, si no, entonces no fue gran cosa. Todo se sintió realmente fácil.

Dunst le dijo al New York Times sobre su reunión con Plemons. “Éramos dos personas que trabajábamos de manera muy similar, y se sentía como un alma gemela”. Y dijo: “Sabía que él estaría en mi vida para siempre”.