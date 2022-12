Esta fue la enfermedad por la que Mariana Seoane tuvo que operarse

Hace unas semanas, Mariana Seoane casó preocupación cuando compartió a través de sus redes sociales una fotografía donde se la veía en la cama de un hospital con el cuello vendado. Si bien la actriz estuvo activa en su cuenta de Instagram agradeciendo las muestras de cariño de sus fans e informando los avances de su recuperación, no había comentado cual fue la enfermedad por la que se tuvo que operar. Ahora, se sabe que fue un tumor en esa parte del cuerpo que estaba ubicado muy cerca de las cuerdas vocales.

"Agradecida por ya pasar este trago amargo. Siempre que uno entra a estos procesos donde hay un tumor y donde existe ese miedo de que sea maligno, y cómo uno empieza a cuestionarse todo. A pesar que tuve mucho miedo, que no lo puedo negar, además era un tumor que tenía el tamaño de una bola de golf, para que entiendan la dimensión. Cerquita de las cuerdas vocales", mencionó Seoane al programa de televisión mexicano “Ventaneando”.

Mariana Seoane preocupó con la primera foto que publicó con su cuello vendado.

La actriz confesó que la mayor preocupación que tenía sobre la enfermedad que estaba padeciendo fue que sea algo grave. "Pensando en todo lo que viene a la mente cuando Dios te pone este tipo de pruebas. Que vulnerables somos. Esa es la vida misma, en cualquier momento nos podemos ir. Para mí el gran aprendizaje es que la salud es lo más importante. Mis padres me motivaban a salir adelante, saben que no tengo hijos. No quería hacerle eso a mis padres. Decía 'hay Dios no quiero darles este sufrimiento a mis padres'”, expresó Mariana.

Mariana Seoane fue operada de un tumor en el cuello.

Mariana Seoane agradece que todo haya salido bien, sin embargo, confesó que fue lo que pensó momentos antes de la operación. "Me despedí de mi hermana, quien fue la que entró conmigo. Lloramos juntas porque uno nunca sabe, estamos en las manos de Dios, primero que nada, y de los médicos. De lo que me acuerdo es que pensé en la Virgen y en Jesús, dije 'en ti confío Jesús'. Y vámonos, lo que pase va a ser", finalizó la actriz.