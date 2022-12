Deseo cumplido: Taylor Swift y su esperado debut como cineasta

No es novedad que a Taylor Swift le apasiona locamente el séptimo arte, tanto como lo hace la música. Es que ella es dueña de un talento y una originalidad incuestionable y eso se ve en los números de ventas y reproducciones de sus discos y en los galardones que ya reposan en el mejor espacio de su hogar. Pero, en el último tiempo, demostró su interés en producir y dirigir proyectos, manifestando que uno de sus grandes ídolos es Guillermo del Toro. Luego de la presentación de su cortometraje, la cantante fue por mucho más y ahora estará a cargo de una película que dará que hablar y que estará respaldada por un estudio que ya cuenta con dos Oscar en su haber.

La estrella musical Taylor Swift hará su debut como cineasta con una película original. La propia cantautora escribió el guion del proyecto que será producido por Searchlight Pictures, estudio involucrado en las cintas ganadoras del Óscar, La forma del agua (2017) y Nomadland (2020).

Taylor Swift cumplirá su sueño de debutar como directora de cine.

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella, mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, declararon David Greenbaum y Matthew Greenfield, copresidentes de Searchlight Pictures. Los detalles acerca de la ópera prima de Taylor Swift se anunciarán en una fecha posterior.

Por supuesto, Taylor es mejor conocida por su brillante trayectoria musical. Se trata de una de las artistas más exitosas de la historia con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y ha sido acreedora de 11 premios Grammy, siendo la única mujer en la historia en ganar tres veces por Álbum del año. No obstante, la cantautora de 32 años no es ajena al mundo de la realización audiovisual.

Taylor Swift hizo sus primeras incursiones como cineasta con un cortometraje llamado All too well: the short film.

Como actriz, ella tiene créditos en cintas como El día de los enamorados (2010), El dador de recuerdos (2014), Cats (2019) y Ámsterdam (2022). Por otra parte, Swift escribió y dirigió recientemente All Too Well: The Short Film, un cortometraje de14 minutos basado en su canción homónima y que contó con las actuaciones de Sadie Sink y Dylan O’Brien. El material ha ganado notoriedad gracias a su proyección en los Festivales de Cine de Tribeca y Toronto este 2022. Tanto así que forma parte de las producciones elegibles en la categoría de Mejor cortometraje de acción real para los próximos Premios Óscar.

Taylor Swift ya sido intérprete en distintas películas, la última fue Ámsterdam.

Taylor Swift no ha escondido sus aspiraciones para dirigir una película en el pasado. Al ser cuestionada sobre esto en Tribeca, ella declaró: “Me encantaría. Sería fantástico escribir y dirigir algo”. Mencionó que durante 15 años ha tenido la fortuna de aprender de grandes realizadores en los sets de sus videoclips. “Siempre fui muy curiosa. Siempre estaba aprendiendo y tratando de absorber todo lo que podía”, añadió.