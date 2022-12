Por qué Matthew Perry no volvió a ver nunca más Friends

Después de haber tenido varios años sumergido en las adicciones, los problemas de alcohol y con las drogas como parte de una lucha que tuvo a partir de sus 14 años, Matthew Perry regresa a la escena ya recuperado, limpio y con ganas de reiniciar su vida.

Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la icónica y popular serie Friends, viene de escribir su autobiografía en la que decidió contar varios secretos de su vida, entre los cuales se destacan su ardua batalla contra las adicciones como así también datos de su paso durante una década por la aclamada sitcom.

A los 53 años, el actor presentó sus memorias 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' y con ello realizó una fuerte confesión al admitir que no pudo volver a la famosa serie. “No puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado y la enfermedad me estaba golpeando mucho”, dijo.

El artista recuerda que en ese momento, la adicción a las drogas y el alcohol amargaron varios de sus años mientras era integrante del reparto de Friends. De hecho, llegó a admitir que hay varios años del rodaje que no los recuerda y los tiene completamente en blanco.

Matthew confesó que no puede ver la serie porque le recuerda mucho a esa etapa oscura de su vida, y que incluso en las grabaciones de los episodios se puede ver cómo sube y baja de peso de manera tan drástica como traumática. Advirtió además que si llegara a ver esos capítulos, apreciaría detalles que el resto no sabe.

Hace poco, el actor contó que hubo un día que tuvo que agarrarse fuerte de diferentes puntos de apoyo mientras grababa para mantenerse en pie, algo que denota la dura situación que pasaba en ese entonces. Y no era producto de estar drogándose en los rodajes, sino justamente todo lo contrario: la abstinencia, que según él es la peor parte.

De hecho Perry confesó que llegó a tomar 55 calmantes en un solo día. Es por eso que, para él, ver hoy uno de los episodios de Friends resultaría ser algo muy cruel y duro. "Estuve a punto de morir mientras rodaba Friends", dijo.

“Eso es muy difícil de ver. Porque, de manera extraña, sentía pena por ese tipo. Era ver a un tipo que estaba fuera de control. Lo siento por ese tipo y soy yo. Hoy estoy muy agradecido de no ser eso nunca más”, sentenció.