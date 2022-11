Cuántos millones de dólares gastó Matthew Perry para dejar de ser alcohólico

Matthew Perry ya uno de los seis actores que saltó al estrellato a través de la icónica serie Friends, tal vez uno de las sitcoms más emblemáticas de todos los tiempos que marcó y seguirá marcando generaciones. Emitieron decenas de veces las diez temporadas de este fenómeno, aunque detrás de toda esta fama siempre hay un costado algo sombrío.

La tira llegó a su final en mayo de 2004, después de 236 episodios más un especial como 'Friends, The Reunion' que se emitió el año pasado con el reencuentro de los actores. Varios han trascendido por estos años, como el caso de Jennifer Aniston, aunque no todos tuvieron la misma suerte.

Por el lado de Perry, después de Friends participó de series interesantes pero poco exitosas. Como suele pasar en casos de este tipo, despegarse del personaje de una serie con tantísimo éxito no fue nada sencillo.

Lo peor para el actor es que cayó en las adicciones y tuvo que combatir contra esto por muchos años. De hecho dista mucho la imagen de lo que fue en aquel paso por la serie a lo que realmente se puede apreciar hoy en la actualidad, porque más allá de haber pasado casi veinte años de su finalización, el mal camino hizo estragos incluso dentro de su apariencia.

Sumergido en el alcohol y la droga, esa adicción llevó a Matthew a un complicado cuadro médico en 2018 que incluyó una neumonía, una explosión del colon, un lapso breve en soporte vital, dos semanas en coma, nueve meses con una bolsa de colostomía y más de una docena de cirugías de estómago.

Empezó con cerveza y vino cuando tenía 14, luego pasó al vodka y las drogas. Decidió que la heroína era su límite, algo que Perry considera que le salvó la vida. Cuando el especial de Friends salió al aire, en mayo del año pasado, llevaba apenas 18 meses sobrio. Un calvario real que tuvo que pasar para dejar estas sustancias.

“Probablemente he gastado unos 9 millones de dólares para estar sobrio. Fingía lesiones en la espalda, dolores de cabeza por migraña. Tenía ocho médicos a la vez. Me despertaba, tenía que tomar 55 pastillas de Vicodin ese día y averiguar cómo hacerlo”, relata.

Y agregó: “Cuando eres adicto a las drogas, todo son matemáticas. Voy a este lugar, y necesito tomar tres. Y luego voy a este lugar, y voy a tomar cinco porque voy a estar allí más tiempo. Es agotador, pero tienes que hacerlo o te pones muy, muy enfermo. No lo estaba haciendo para estar drogado o para sentirme bien. Solo quería sentarme en mi sofá, tomar cinco pastillas de Vicodin y ver una película. Aquello era el cielo para mí. Ya no lo es".

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir. Me pusieron una máquina que hace la respiración por tu corazón y tus pulmones”, explicó. Todo esto lo contará en su libro biográfico que saldrá a la venta el 1° de noviembre, llamado ''Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' ('Amigos, amantes y esa cosa tan terrible'). Allí, en esas memorias, confiesa todo el calvario que debió pasar por sus adicciones, algo que fue mucho peor de lo que podríamos haber imaginado.