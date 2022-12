Jenna Ortega reveló que el viral baile de TikTok en Merlina lo grabó con Covid-19

El gigante Netflix estrenó la serie Merlina (originalmente Wednesday) a finales de noviembre y en apenas un puñado de días se convirtió en una de las grandes tendencias, ubicándose dentro de los títulos más vistos en la plataforma. La producción de Tim Burton era de las más esperadas, y cuando finalmente vio la luz la audiencia la acompañó desde el primer momento.

Inspirada en la clásica tira de ‘Los Locos Addams’ y con Jenna Ortega como principal protagonista, uno de los momentos de la serie que más cautivó a los espectadores fue el extraño baile que hace la joven actriz de 20 años.

El baile de Ortega logró tanta popularidad que rápidamente se viralizó en TikTok. Varios fanáticos de la serie replicaron la coreografía que la artista realizó en dicha secuencia, pero no con la canción original, 'Goo Goo Muck' de The Cramps, sino con el tema 'Bloody Mary' de Lady Gaga.

Lo que seguramente pocos sabían es cómo se ideó ese baile, y sobre todo el estado de salud de Jenna al momento de filmar esa escena. La actriz sorprendió al contar que estaba en su primer día de Covid-19 al momento de grabar la coreografía, una fuerte relevación que luego la tuvo en recuperación.

“Me sentí muy insegura sobre esto. Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa. Gracias a Siouxsie Sioux, a Rich Man's Frug de Bob Fosse, a Lisa Loring, a Lene Lovich, a Denis Lavant y a las imágenes de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudaron en esto”, dijo la joven.

Luego Ortega habló de los síntomas por coronavirus que tenía en ese momento. “Es una locura porque era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo. Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, pero ese día ya tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, reveló.

La actriz fue medicada durante ese periodo mientras esperaba los resultados de la prueba de descarte. Más tarde pidió volver a grabar dicho baile, pero no logró hacerlo dado que había un escaso tiempo para completar el resto de las escenas, por lo que terminó quedando esa primera filmación que hizo con Covid-19.

“Pedí rehacerlo pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, explicó Ortega, por supuesto sin esperar que ese baile se convertiría en uno de los más virales de TikTok. Miles de fanáticos lo reprodujeron, tanto con la coreografía como así también lookeándose para la ocasión.

Luego de estas declaraciones de Jenna, varios usuarios criticaron a Netflix por dejar que la estrella siguiera trabajando a pesar de tener síntomas, poniendo en riesgo de contagio a todo el resto del equipo. Sin embargo, ante esta ola de cuestionamientos, la plataforma salió a dar su punto de vista y accionar: “Se siguieron protocolos estrictos de COVID, y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción sacó a Jenna del set”.