El inusual antojo de Yailin “la más viral” en sus primeros meses de embarazo

La rapera dominicana Yailin “la más viral" y Anuel AA se convertirán en padres de una niña, noticia que los artistas anunciaron hace unos días atrás. Es por ello que la cantante es el centro de atención en estos momentos, ya que la pareja estuvo en el ojo de la tormenta por una serie de rumores sobre una supuesta separación, que al parecer no fue tal, y hoy se encuentran disfrutando de la dulce espera.

Yailin y Anuel AA anunciaron hace unos días que serán papás.

En 2019 comenzó la carrera profesional de Yailin cuando firmó con la discográfica “Akino Mundial Music”. En 2020, junto al artista “Haraca Kiko” lanzó “Quien me atraca a mi remix” y ese mismo año publicó “Yo no me voy a acostar” en colaboración con “Tokischa” y “La Perversa”. Sin embargo, la artista dominicana ganó popularidad en 2021, cuando levantó a su cuenta de TikTok, su exitosa canción “Chivirika”. Asimismo, en 2022, la rapera y su esposo Anuel AA lanzaron “Si tú me buscas”, y en octubre de este año, la embarazada colabró con “La Insuperable” para una versión remix del tema “Soy mamá”.

Yailin será madre de una niña.

Anuel AA y Yailin “la más viral” se casaron en junio de 2022 y recientemente anunciaron que la pareja estaba esperando un bebé, quien nacerá en el segundo trimestre del 2023. No obstante, es estos primeros meses de embarazo, la esposa de Anuel AA ya está experimentando todo tipo de raros antojos. Es natural que las embarazadas sientan tengan estas sensaciones, e incluso el impulso de comer alimentos que tal vez antes no eran de su preferencia.

Es así que Yailin reveló que en lo que lleva de embarazo le dejaron de gustar la mayoría de sus comidas favoritas. Pero ahora, lo extraño es la nueva comida favorita de la esposa de Anuel AA. El nuevo e inusual plato predilecto de la artista sería el pescado frito mezclado con chocolate derretido.