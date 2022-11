Los mismos pasos: esta es la hija de Dwayne Johnson que acaba de debutar como luchadora en la WWE

No hay padre que no se sienta feliz y orgulloso cuando alguno de sus hijos admira tanto lo que hace que decide seguir sus mismos pasos y dedicar su vida a ello. No es una actividad fácil y requiere de mucho esfuerzo, entrenamiento y resignar varias cosas pero Simone Johnson creció viendo luchar a su padre en la WWE y desde muy pequeña sentía la pasión por subirse al ring y triunfar como su héroe favorito, Dwayne Johnson. Por eso, la joven de 21 años acaba de hacer su debut en una carrera que recién empieza pero que promete muchas historias.

El actor Dwayne Johnson dejó un legado en su paso por el mundo de la lucha libre y ahora su hija Simone quiere repetir ese mismo éxito tras un auspicioso debut en la WWE donde anunció, tras quitarse una máscara, que su pseudónimo a la hora de participar de esta competición será Ava Raine. Seguramente The Rock está muy orgulloso de esta joven que está siguiendo sus pasos pero de manera independiente.

Simone Johnson tiene 21 años y fichó por la WWE cuando cumplió su mayoría de edad a los 18. Entonces fue a formarse al WWE Performance Center y se fogueó en el NXT. Ahora la joven advirtió que se unirá al equipo Schism formado por Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid. Ya está todo listo para que la hija de Dwayne Johnson comience una increíble carrera en el popular mundo de la lucha libre.

En 2020 cuando Simone anunció su fichaje para la WWE su padre, Dwayne Johnson, le dedicó estas palabras: "Para la niña que se enamoró de la lucha libre y dijo ´esta será mi vida algún día´, esto es para ti. Humilde, agradecida y lista para trabajar. Hagámoslo". Ese fue el comienzo de un camino que hoy está rindiendo sus frutos con el debut consumado de Simone en la WWE.

Simone Johnson, la hija de Dwayne Johnson, debutó como luchadora, igual que su padre.

Con el anuncio de Simone la familia Johnson se convierte en la primera dinastía que llega a una cuarta generación en la historia de la WWE. A Ava Raine la precedieron su bisabuelo High Chief Peter Maivia, su abuelo Rocky Johnson y su padre Dwayne The Rock Johnson que posteriormente dio el salto a la industria cinematográfica de Hollywood convirtiéndose en una de las figuras más populares de la actualidad.

Simone Johnson se convierte en la cuarta generación en la historia de la WWE.

"Simone ha hecho historia convirtiéndose en la primera luchadora de cuarta generación de la WWE. Estoy muy orgulloso de ella", dijo Dwayne Johnson tras el anuncio de su hija que superó tres operaciones de rodilla para llegar a debutar como luchadora profesional de la WWE. “Es muy importante para ella abrir su propio camino. Ella no viene a mí buscando nada, lo cual respeto. Y yo estoy aquí observando y apoyando", remarcó el intérprete.