The Crown: la historia detrás de la amistad del príncipe Felipe con una mujer treinta años menor

Desde que se anunció la quinta temporada de The Crown, los fanáticos han estado ansiosos por conocer más detalles sobre la famosa familia real. Y aunque estos nuevos episodios han recibido críticas divididas, no podemos negar que la tensión y el drama continúan presente en cada momento.

En esta nueva tanda de episodios uno de los protagonistas principales es el príncipe Felipe, quien ha tenido una relación curiosa con dos mujeres de su entorno. La primera fue la reina Isabel II, interpretada por Imelda Staunton, quien fue su esposa durante más de cuatro década. La segunda fue Penny Knatchbull, una mujer casi 30 años menor que él.

De acuerdo con The Crown, Penny Knatchbull también era conocida como Condesa Mountbatten de Birmania. Técnicamente, se trata de una pariente política del príncipe Felipe.

Desde 1979 contrajo matrimonio con Norton Knatchbull, nieto de Louis Mountbatten, el tío favorito de Felipe. Junto a su marido viven en Broadlands, la misma finca donde el príncipe e Isabel pasaron su luna de miel.

A principios de la década de los noventa ambos dieron inicio a una amistad. Todo comenzó con una tragedia: el fallecimiento de la hija de cinco años que tenía ella. Desde el primer momento, Felipe decidió apoyarla en cada momento y hasta la ayudó a encontrar una nueva afición. De esta manera, se volvió fanática de las carreras de carruajes.

La gran cercanía que existía entre ambos, y también la notable diferencia de edad, despertó varios rumores entre la sociedad. Muchas personas creían que existía un romance entre ambos, principalmente porque no era la primera vez que el príncipe era vinculado con otra mujer que no fuera su esposa.

En la quinta temporada de The Crown los guionistas decidieron insinuar qué sucedió entre ambos, por eso en una escena podemos escuchar a Isabel decirle a Felipe: “Le doblas la edad”.

Esto ocurre durante la visita de ambos a Rusia, cuando el esposo de la reina admite que tuvo que buscar “compañía“ en otra parte. “No quiero que me pidas que renuncie a algo cuando no he hecho nada malo", responde él. El príncipe Felipe y Penny Knatchbull en la Temporada 5 de The Crown.

Aunque la serie de Netflix insinúe una infidelidad protagonizada por ambos, lo cierto es que no existen pruebas de que los dos tuvieron algo más que una simple amistad. Más de una vez, Penny fue vista en compañía de otros Windsor y siempre se mostró muy simpática con cada uno de ellos. Por lo tanto, mantenía una buena relación con varios integrantes además de Felipe.

Cuando el príncipe falleció en 2021 fue una de las 30 personas que asistieron a su funeral. Este año también estuvo presente en el funeral de Estado de la reina Isabel II. Por supuesto, los detalles brindados por la ficción no fueron bien recibidos por muchas personas.

En el caso de Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la difunta reina, calificó de “basura“ todos los rumores que apuntaban a un presunto romance entre el príncipe y la muchacha. Muchos años atrás, el propio Felipe también se mostró en contra de esta información inchequeable.

Cuando una reportera le consultó sobre la infidelidad, respondió: "Por Dios, mujer. ¿Te has parado a pensar que desde hace un montón de años no me muevo a ningún sitio sin que me acompañe un policía? Así que, ¿cómo coño podría haber hecho algo así sin que se enterase nadie?".