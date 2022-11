Quiénes son las dos mujeres con la que Andrew Garfield está "jugando a dos puntas"

Andrew Garfield se transformó en uno de los galanes más codiciados de Hollywood durante estos últimos años. Con 39 años, el protagonista de 'The Amazing Spider-Man' logró ser uno de los nombres que más llama la atención, con su alto y ascendente perfil como así también a partir de su elegancia.

Después de su relación con Emma Stone que terminó en 2015, Garfield estuvo vinculado con la cantante Rita Ora, recientemente con la modelo Christine Gabel, y también con la comediante irlandesa Aisling Bea. Sin embargo, ahora parece tener nuevos romances en el horizonte.

Hablamos en plural porque, más allá de que desde hace algunos días se viene hablando de su vínculo con Phoebe Dynevor, la actriz de Bridgerton, ahora se sumó alguien más a la lista: Daisy Edgar Jones, reconocida por su papel como Marianne Sheridan en la miniserie Normal People.

Cabe recordar además que Daisy, de 24 años, viene de compartir elenco con el actor en la serie de FX 'Under the Banner of Heaven', que comenzó a filmarse el año pasado y se emitió a partir de abril en este año.

Vayamos por parte. Si bien estas dos serían las candidatas a conquistar el corazón de Andrew, todavía no hay confirmaciones al respecto pero varias fuentes señalan a estas actrices como las potenciales nuevas mujeres dentro de la vida del artista.

Todas estas especulaciones comenzaron hace algunos días, cuando durante la entrega de los premios GQ Man Of The Year realizados en Knightsbridge la semana pasada, se lo vio muy cerca de ambas colegas. Todo en el mismo evento, lo que despierta una serie de interrogantes.

La periodista Emily Prescott, del Mail On Sunday, fue testigo de cómo Garfield se acercaba a Edgar Jones mientras se dirigían a la pista de baile. Esto ocurrió al mismo tiempo en que varios testigos presenciaron una fuerte conexión entre él y Dynevor, con quien también se lo vio en los premios.

Una fuente le explicó al diario The Sun que entre Andrew y Phoebe “hubo una atracción inmediata”. Cuentan que esa conexión duró toda la noche y que trascendió incluso después de la fiesta. De hecho mencionan que ambos actores ya han salido en algunas oportunidades y “están actuando como una pareja de verdad”.

A priori, la versión que une a Garfield con Dynevor parece ser la más fuerte hoy por hoy, sin embargo no hay que dejar de lado a la joven Daisy según lo expresado por el medio Mail On Sunday. De una u otra forma, al corazón del artista británico no parecen faltarle candidatas.