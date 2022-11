La maldición que cayó en Lindsay Lohan, Denis Quaid y Natasha Richardson por la peli Juego de gemelas

Si bien todavía queda poco más de un mes para Navidad, las diferentes propuestas dentro de la TV y en las diversas plataformas comienzan a tomar cada vez más color. De hecho ya en Netflix figura una interesante producción para ver: Navidad de golpe, protagonizada por Lindsay Lohan.

Quizá no llama la atención tanto por la temática algo clásica ni tampoco por el hecho de que las ofertas navideñas son habituales en esta época, sin embargo lo que resalta de esto es la vuelta a un rol importante de Lindsay, que después de 10 años no encaraba un personaje principal.

Navidad de golpe tiene guiños a otras películas emblemáticas de la actriz, pero no de Juego de gemelas, aquella tierna comedia infantil mega exitosa de los '90 vio y cuyos protagonistas tuvieron vidas mucho más complejas que las que mostraban en pantalla. ¿Maldición? Sí, eso parece haber tenido aquel film.

La trama de esa película trataba sobre dos gemelas que son criadas de forma separada, una en Inglaterra y la otra en Estados Unidos, por sus padres divorciados. Por casualidad acaban siendo enviadas a un mismo campamento, en el que se conocen y notan sus similitudes para intercambiar identidades.

Más allá de que Lohan encaró el rol protagónico de las dos niñas gemelas Annie y Hallie, también hubo otros roles destacados como los de Dennis Quaid y Natasha Richardson, padres de las hermanas principales de la historia. Justamente sobre el futuro que tuvieron estos actores es que se habla de una maldición por parte de la película.

Ahora bien, muchos sabemos la historia que tuvo en consecuencia Lindsay, polémica, perdiendo el rumbo a partir de 2007, declarada como culpable de conducir ebria en dos oportunidades, consumo de cocaína, su estadía breve en la cárcel y sus diferentes visitas a estancias de rehabilitación. Lo que no se sabía mucho es que en aquel entonces, mientras filmaba la película, empezó a tener problemas familiares.

Resulta que en ese momento, el padre de Lohan enfrentó cargos por fraude bursátil y terminó yendo a prisión. Su vida no volvió a ser la misma, cambió de escuela y su adolescencia (por esos años la actriz tenía apenas 12 años) fue difícil. La chica Disney comenzó a torcer el camino que después ya sabemos cómo fue transformándose. Escándalos múltiples la rodearon por muchísimos años.

¿Qué pasó con Quaid? En aquel entonces estaba casado con Meg Ryan y formaba una de las parejas más queridas de Holllywood. Terminó separándose de la famosa actriz tres años después, en medio de escandalosos rumores de infidelidad por parte de ella, que luego de la separación confirmó su noviazgo con Russell Crowe.

Eso no fue todo, Dennis cayó en una depresión y se hizo adicto a las drogas, llegando a estar al borde de la muerte hasta que logró encaminar nuevamente su vida. Tuvo algunas parejas después y hasta fue padre de mellizos, y si bien su carrera no se disolvió lo cierto es que no volvió a tener el mismo rol de estrella que supo ostentar.

¿Qué fue entonces lo que sucedió con Natasha? Mucho peor y triste. Mientras esquiaba en Canadá junto a uno de sus hijos tuvo un accidente en la nieve que pasó desapercibido al principio. Pero esa caída fue letal, ya que su cuadro empeoró y el hematoma que se hizo le provocó una muerte cerebral, falleciendo a los 45 años de edad en 2009, casada con Liam Neeson.