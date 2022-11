'Navidad contigo', la película de Netflix que te dejará en estado de enamoramiento

Netflix se adentra a tener en la plataforma de contenidos películas de fin de año, como es el caso de Navidad de golpe que marcó el regreso de Lindsay Lohan. Ahora se agregó al listado, Navidad con vos, otra gran producción llena de amor y que te traemos cómo una nueva recomendación que no te puedes perder.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de Angelina (interpretada por Aimee García), una cantante que busca la inspiración desde su oficina para poder crear una nueva canción navideña y cómo se acerca hacia su vinculo con sus fanáticos, en especial una joven llamada Connie, quién está a punto de cumplir 15 años y su máximo deseo está en poder conocer a su ídola.

El acercamiento será de inmediato puesto que primero ve que su fan publicaba todo el tiempo videos cantando junto a su padre, Miguel (encabezado por Freddie Prinze Jr) a tal punto que la conexión entre ambos será mucho más que un simple vínculo afectivo.

Elenco completo:

- Aimee García (Lucifer)

- Freddie Prinze Jr (Scooby Do)

- Gabriel Sloyer (Last Ferry)

- Grace Dumdaw

- Deja Monique Cruz, hace de la niña

- Helena Betancourt (Orange is the New black)

- Lawrence J Hughes (Zooey)

- Matthew Grimaldi (Christmas on ice)

- Cedric Cannon (School of rock)

- Zenzi Williams (Black Panther).

Bajo la dirección de Gabriela Tagliavini (Y dónde están los hombres).