Así fue la triste partida de Natasha Richardson que dejó viudo a Liam Neeson

“Ella era mi todo” decía en una oportunidad el actor Liam Neeson tras la triste partida de Natasha Richardson. No sucumbió a la depresión, pero siempre reconoce que espera ver entrar a Natasha por la puerta. De esa manera, luego de haber pasado 13 años, cuenta cómo enfrentó la pérdida de su gran amor.

Así fue la triste partida de Natasha Richardson

Fue a mediados de marzo del 2009, que Liam Neeson recibió una llamada de su mujer, la actriz Natasha Richardson. Mientras ella se encontraba de viaje esquiando, él rodaba en Toronto. Al parecer, durante una clase se había caído y según le contó cuando lo llamó, no había de qué preocuparse ya que había sido un accidente sin importancia. Lamentablemente, Neeson jamás volvió a escuchar su voz.

A las pocas horas después de aquella llamada, la actriz fue trasladada a un hospital de Montreal porque se sentía algo desorientada. Cuando el actor se enteró, viajó para ir al hospital, dejando a sus hijos al cuidado de su abuela Vanessa Redgrave, y se encontró con que su esposa ya estaba rodeada de tubos. Había sufrido un derrame y su la situación era grave, precisamente se trataba de una muerte cerebral.

Liam Neeson viudo: El golpe más fuerte fue inesperado

Durante una entrevista con Anderson Cooper en el 2014 Neeson contó: “Fui a su lado y le dije que la amaba” a lo que añadió: “Le dije: ‘Cariño, no vas a salir de esta. Te has golpeado la cabeza. No sé si puedes oírme. Te llevaremos de regreso a Nueva York y todos tus familiares y amigos irán a despedirte”.

Para ese entonces, Liam recordó la promesa que se habían hecho con Richardson. Si alguno de los dos se encontraba en una situación vital terminal e irreversible, el otro no permitiría que lo mantuviesen con vida artificialmente. Por ello, el actor firmó la desconexión y finalmente sus órganos fueron donados. Neeson, con sus dos hijos adolescentes, se había convertido en un viudo incapaz de lidiar con la muerte del amor de su vida.

Liam Neeson tuvo que sobrevivir sin su gran amor

En la misma entrevista con Cooper, Liam Neeson confesó que tras la triste pérdida durante un largo tiempo se refugió en el alcohol y en el trabajo: “Creo que sobreviví escapándome al trabajo. Sé cuántos años tengo y que estoy a una lesión en el hombro de perder papeles como el de Venganza. Así que me quedo con el entrenamiento, me quedo con el trabajo. Eso es lo extraño del dolor: no puedes prepararte para ello. Crees que vas a llorar y terminar de una vez. Haces planes, pero nunca funcionan”.

Ya en 2016 a través de su cuenta de Facebook escribió: "Dicen que lo más difícil del mundo es perder a alguien a quien amás. Mi esposa murió inesperadamente. Fue alguien que me trajo tanta alegría... Ella era mi todo".

Liam Neeson a corazón abierto

Pasaron los años y Liam Neeson buscó amparo en sus hijos y en su carrera. "Eso es lo extraño del dolor: no podés prepararte para eso. Creés que vas a llorar y terminar con todo de una vez. Uno hace esos planes, pero nunca funcionan", le confesó a Esquire en marzo del 2011.

De igual manera contó que hay noches que escucha que se abre la puerta y siente que Natasha deja caer las llaves en la mesa como siempre lo hacía. Y es que, hay una parte de él que espera que le diga “hola” como solía hacerlo cada vez que llegaba.

Así fue la triste partida de Natasha Richardson que dejó viudo a Liam Neeson. Y tú ¿Cómo la recuerdas?