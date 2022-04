Juego de Gemelas: qué edad tenía Lindsay Lohan en la grabación del clásico de Disney

Disney realizó varios de los éxitos que pasaron por la pequeña y grande pantalla. Muchos de ellos continúan siendo recordados en la actualidad y aunque fueron lanzados hace varios años, lograron conquistar a diferentes generaciones. Uno de ellos es Juego de gemelas.

Esta película se convirtió en una de las joyas de Disney. Tal es así, que en la actualidad sigue siendo transmitida en la televisión y forma parte del catálogo de la plataforma de streaming de la compañía. ¡Un éxito imparable!

Fueron muchas las razones por las cuales esta película generó tanto popularidad, no solo en Estados Unidos sino en todas partes del mundo. Una de ellas fue Lindsay Lohan, que siendo tan pequeña tuvo el gran desafío de interpretar a dos personajes en simultáneo.

¡Descubre cuántos años tenía Lindsay Lohan en Juego de gemelas!

Juego de gemelas se lanzó en 1998. Este gran éxito de Disney está basado en el libro infantil titulado Lottie y Lisa, el cual fue escrito por Erich Kästner. Asimismo, es una remake de la película familiar de 1961 del mismo nombre.

Una de las joyas de esta producción es su elenco, el cual está encabezado por Lindsay Lohan. Además de contar con ella, el reparto también está integrado por Dennis Quaid, Natasha Richardson y Elaine Hendrix.

La historia nos presenta a dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer, luego de que sus padres se divorciaran. De esta manera, ninguna sabe de la existencia de la otra. Esto cambia cuando sus destinos se cruzan.

Casualmente, ambas coinciden en un campamento de verano. Aunque al principio se odian profundamente por ser tan distintas, luego descubren que son gemelas y deciden llevar adelante un plan.

Así es como planean volver a reunirse con sus progenitores, pero cambiando la identidad de cada una. De esta manera, deben a aprender a cómo comportarse y realizar los mismos gestos para que nadie sospeche. Su objetivo principal es pasar tiempo con sus padres y lograr que ambos vuelvan a enamorarse.

Cuando Lindsay Lohan se convirtió en la protagonista de Juego de gemelas sólo tenía 12 años. Aunque era bastante joven, demostró en cada una de las escenas el gran talento y carisma que tenía para ser una estrella.

Después de este éxito, la actriz protagonizó varias películas que fascinaron a la audiencia: Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded, Just My Luck, entre otras. Sin embargo, su carrera llegó a su fin cuando protagonizó problemas con abuso de sustancias y tuvo que internarse en centros de rehabilitación.

¿Cuál es tu trabajo favorito de la actriz?