Revelan un inesperado secreto de Lindsay Lohan

Aunque en su momento resultó ser una figura algo difícil, por sus adicciones y polémicas que salpicaron su reputación, como parte de una fama que le llegó desde muy pequeña y le costó mucho manejar, Lindsay Lohan es una de las estrellas más icónicas de las últimas décadas.

Ahora que ha salido de ciertas penumbras y encauzado su vida, la actriz y cantante de 36 años regresa con todo al mundo del espectáculo. Esta vez, presentando “Navidad de golpe”, una comedia romántica que estará en la plataforma Netflix a partir de este 10 de noviembre.

Por eso, a la espera de este regreso de Lohan a las labores fílmicas, repasamos algunos datos cruciales de su vida que quizá no conocías. Muchos apuntando a su vida personal, en este nuevo amanecer después de los varios y convulsivos años que debió vivir.

Se puede mencionar que, dentro de los hermanos que tiene (Mike, Aliana, Ashley y Dakota), Lindsay tiene una excelente relación con Dakota, a quien en su momento salvó de ahogarse. El menor de los hermanos Lohan pasa mucho tiempo recorriendo el mundo, especialmente Europa, aunque siempre suele dedicarle cálidos posteos a su hermana.

Un dato que llama la atención es que la actriz posee una colección de más de 5.000 pares de zapatos, entre las que se destacan diseños de Chanel, Louis Vuitton, Dior y Prada. Un aporte desde las preferencias en la cocina y a la hora de alimentarse, vale destacar que prefiere los postres por sobre la comida salada, con la torta helada y la de mousse de chocolate como sus favoritas.

En otra faceta, Lindsay es sin dudas una de las celebridades más reveladoras en cuanto a libertad sexual, habiendo confesado ella misma que eso se lo debe en parte a la serie 'Sex and the city'. Además de admirar a la protagonista de dicha serie, Sarah Jessica Parker, también sigue mucho las carreras de Meg Ryan, Bruce Willis, Dennis Quaid, Will Smith y Angelina Jolie.

A los 13 años, dentro de los aspectos profesionales de su carrera, Lindsay rechazó el papel de Penny en el Inspector Gadget, que terminó siendo un rotundo éxito en Estados Unidos. Otro dato que se sabe es que, más allá de lo multifacética que resulta dentro de la industria, la artista también ama los deportes siendo aficionada de la gimnasia artística y el patinaje sobre hielo.

Un punto particular en sus creencias es que la artista es seguidora de la Cábala, una religión basada en el Antiguo Testamento que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Esto la posiciona en la misma línea e ideología de otras figuras como Madonna y Demi Moore.

En cuanto a excesos y adicciones, vale destacar que Lohan fue sometida a una apendicectomía de emergencia el 4 de enero de 2007 luego de un exceso de alcohol. Esa misma noche, más tarde, fue fotografiada en una fiesta en un club de Los Ángeles. Además, se ha revelado que fumó por primera vez cuando tenía 15 años.

Lindsay protagonizó rumores de romance con Aaron Carter, Jared Leto, Joe Francis, Johnny Knoxville, Mitch Moratza, Ryan Adams, y Wilmer Valderrama. Sin embargo, también hay que recordar que en 2008 salió del closet como bisexual y confirmó su romance con la DJ Samantha Ronson.