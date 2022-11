Estos fueron los escándalos más polémicos que protagonizó Lindsay Lohan

Definitivamente, Lindsay Lohan marcó a una generación con películas que fueron todo un éxito y que aún se siguen disfrutando como la primera vez o, incluso, usando sus escenas como los mejores memes. Hoy la actriz de Mean Girls regresa a la pantalla con el film Navidad de golpe, un nuevo estreno de Netflix, luego de varios años de estar ausente en el mundo del entretenimiento. ¿Cuáles fueron las razones por las que Lohan se vio obligada a abandonar el cine?

Hablar de Lindsay Lohan es hacer referencia a una de las actrices que marcó a una generación por sus películas infantiles y juveniles, como Juego de Gemelas, Viernes de locos y Chicas pesadas, por lo que no es ninguna rareza que cuente con un gran número de fanáticos. Sin embargo, cuando alcanzó el estrellato y una fama mundial, comenzó a estar envuelta en múltiples escándalos que la alejaron de la mirada pública, así como también de grandes producciones.

Lindsay Lohan fue una de las principales actrices de una generación con películas como Mean Girls.

Una buena noticia para sus seguidores es que la actriz retomará su trayectoria dentro del servicio de streaming Netflix el próximo 10 de noviembre con el estreno de Navidad de golpe. Se trata de una comedia romántica acerca de una mujer que sufre amnesia temporal tras un accidente de esquí y termina al cuidado del propietario de un hospedaje y su hija en los días previos a las Fiestas. Antes de su estreno, repasaremos cuáles fueron los puntos más polémicos de los que fue parte.

Apenas había pasado la mitad de la primera década del Siglo XXI y Lindsay Lohan ya era una de las actrices juveniles más populares en todo el mundo. Sin embargo, comenzaron a conocerse episodios de su vida que pusieron en alerta a sus fans: a principios de 2007, ingresó por primera vez a un programa de rehabilitación de drogas de 30 días mientras estaba trabajando. Solo unos meses después, fue arrestada por conducir en estado de ebriedad tras impactar con su automóvil en Beverly Hills.

Lindsay Lohan tuvo que vérselas varias veces con la justicia por varios problemas en los que estuvo envuelta.

Su situación no cambió, ya que las siguientes noticias sobre la actriz no llegaban desde el lado artístico. Fue arrestada dos veces más y acusada de conducir ebria y un delito por tenencia de cocaína. Por otra parte, llevaba otro asuntos legales relacionados con su libertad condicional y por no asistir a las sesiones de asesoramiento sobre el alcohol. Por esto, fue sentenciada a 90 días de prisión por violar la libertad condicional, pero solo cumplió dos por hacinamiento en el establecimiento.

Los escándalos continuaron en 2011, donde fue acusada de robo después de que la policía dijera que salió de una joyería de California con un collar valorado en $2500 dólares. Este cargo se redujo a delito menor y se le ordenó realizar 480 horas de servicio comunitario y cumplir con su libertad condicional mientras estaba en arresto domiciliario tras declararse no culpable del incidente. Por no cumplir con estas obligaciones, fue detenida nuevamente pero pagó una fianza de $100.000 dólares. Está claro que Lindsay Lohan, hoy de 36 años, se encuentra en un nuevo momento de su vida y espera renacer en la industria con Navidad de Golpe, disponible en Netflix desde el 10 de noviembre.