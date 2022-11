La esposa de Ricardo Montaner confesó por qué no quería hacer el reality

Luego de mucha venta y promoción, finalmente la plataforma Disney+ presentó en su catálogo el docu-reality Los Montaner, una serie de diez capítulos que se dedica a relatar la intimidad y vida de una de las familias más reconocidas en Latinoamérica y el mundo.

Encabezada por el cantautor Ricardo Montaner, la trama relata cómo vive la familia el día a día junto a su esposa Marlene Rodríguez, sus hijos Ricky, Mau y Evaluna, y el resto de la familia con las parejas de sus descendientes, Stefi Roitman, Sara Escobar y Camilo respectivamente.

Sin embargo, la producción ha tenido algunas críticas por parte del público. Por supuesto, hay de todo, y así como hubo varios usuarios en redes sociales que dispararon contra la miniserie, otros apoyaron la posibilidad de ver la intimidad de los Montaner. Ahora bien, ante todo esto, la esposa del artista máximo, Marlene, confesó haber estado en contra por mucho tiempo de participar en este documental.

“Me preguntaban que me motivó a hacer el reality y la verdad es que la respuesta es nada, por el contrario he estado reacia a hacerlo por los últimos 20 años”, escribió Rodríguez como parte de su descargo. Ricardo y Marlene se encuentran casados desde 1989, siendo cómplices inseparables y una pareja muy alineada en pensamientos.

Continuando tal relato a través de su Instagram personal, la esposa del cantante detalló: “No quería que me invadieran, no quería que opinaran de mi familia, de mí, era dejar entrar a mi casa a un gentío y si de algo he sido celosa es de nuestra privacidad, así que mi respuesta siempre fue no”.

Lo cierto es que, con el tiempo, Marlene aceptó la propuesta de filmar esta serie y se mostró más abierta a la posibilidad. ¿Los motivos? Creía que podía servir de ejemplo para inspirar a otras familias, con la creencia religiosa como bandera.

“Pasaron algunas cosas que me hicieron pensar que tal vez Dios quería que compartiéramos nuestra dinámica de familia “normal” con todas las situaciones típicas, altos y bajos pero con un plus fundamental, Dios como base”, explicó.

Sobre el final de su posteo, la venezolana que el pasado 22 de octubre cumplió 58 años agradeció a quienes los acompañaron y también tuvo tiempo para responder a las críticas. “Mil gracias a los muchísimos comentarios hermosos, al amor con el que han venido de visita, y los que no lo han hecho así quiero pensar que es porque no entendieron nada”, concluyó.