El video de Mau y Ricky Montaner que fue repudiado en las redes: "Con la comida no se juega"

Mau y Ricky no solo son uno de los dúos más exitosos de la música en español. Los artistas mantienen una gran relación. De hecho, hace tiempo, revelaron detalles de su vínculo. Fue el reciente padre quien contó: "Mi relación con mi hermano es muy tranquila. No es perfecta".

"Pero llevamos tanto tiempo trabajando juntos y siendo hermanos que tuvimos que encontrar una fórmula para que haya paz. Entre todos los viajes, cuando uno está cansado, cuando uno lleva un año y medio viéndose 24/7 de gira, uno puede tener ciertos roces. Ricky y yo basamos toda nuestra relación en el respeto, y la admiración que nos tenemos", agregó.

Fue Ricky quien contó: "Desde muy chiquititos supimos que queríamos ser un dúo, porque admirábamos a una banda de hermanos que se llama Servando y Florentino. Siempre nos quisimos parecer a ellos, siempre quisimos cantar juntos. Lo que empezó como un juego comenzó a ponerse más serio hasta que simplemente se dio, no es que tomamos la decisión de ser un dúo".

"Tener el apellido Montaner creo que nos ayudó a prepararnos como compositores, sin dudas por la escuela, pero no hay atajo para llegar al corazón de la gente ni por ser el hijo de nadie. Nosotros estuvimos 12 años hasta que la primera canción funcionó. Si realmente ser hijos de una leyenda de la música fuera garantía, nos hubiésemos tardado muchísimo menos", expresó.

Y continuó: "Es algo tan importante la relación que hay entre un artista y el fan, es una relación tan personal e intensa, que no se hereda. Es una conexión profunda. Y no fue hasta que encontramos nuestra identidad en la música que no empezamos a vivir de lo que amamos".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Mau y Ricky compartieron un video en sus redes sociales donde se los ve jugando con tortillas mientras se golpean en la cara. Y es que, se trata de un challenge que está de moda en Tik Tok. Pero sus fanáticos lo repudieron al verlo.

"Los más religiosos del mundo’ y juegan con la comida", "Con la comida no se juega", "Los banco en todo menos que jueguen con comida", "No le veo la gracia. No me causa que jueguen con eso más sabiendo que hay necesidad en el mundo", fueron algunos de los comentarios.