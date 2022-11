Cómo es por dentro la increíble mansión de Ricardo Montaner y su esposa Marlene

Aunque Ricardo Montaner es originario de Argentina, desde hace varios años ha preferido vivir en una de las ciudades más glamurosas del mundo pese a estar muy lejos de su tierra natal, se trata de Miami, es por ello que acorde con dicha ciudad, el cantante tiene una millonaria mansión en la que vive con su esposa Marlene.

Podría parecer que la millonaria mansión es muy enorme para solo dos personas, pero la realidad es que ahí pasan mucho tiempo juntos el cantautor, su esposa Marlene y sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, por lo que en el lugar se nota que siempre tiene un ambiente de alegría.

La mansión luce espectacular pese a que ya tiene varias décadas de existencia, pues fue construida en 1939, no obstante, algo por lo que más destaca es por ubicarse a la orilla del mar, así que no es extraño que cuente con un pequeño muelle privado, en donde además de haber una increíble vista hacia el horizonte, Ricardo Montaner ocupa este rincón para meditar y crear algunas de sus canciones.

Se ha indicado que abarca 700 metros cuadrados y en su interior, la millonaria mansión de Ricardo Montaner tiene ocho habitaciones, entre las que hay una sorprendente sala y un cuarto de juegos. Por si fuera poco, en el exterior hay un llamativo jardín con una gran variedad de flor, así como una enorme piscina.

Ricardo Montaner es tan feliz en su mansión de Miami y los momentos que comparte ahí con su familia, por o que no duda en presumir las convivencias que tienen. Incluso, ha dedicado importantes cantidades de dinero para mantenerla hermosa y lista para recibir a sus hijos, y hasta a su nieta, Índigo, hija de Eva Luna y Camilo. Es por ello que ahora la propiedad tienen un sorprendente valor, ya que cuando la adquirió le costó 2.1 millones de dólares, y ahora está valuada en más de 10, no obstante, todos sus experiencia en ese lugar especial no tienen precio. Esto queda claro en todo lo que se puede ver a través de 'Los Montaner', la nueva serie original de Disney+, que se estrenó el 9 de noviembre, y que sigue la vida de esta famosa.