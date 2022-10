Los lamentables episodios que vivió Christian Bale por su papel en American Psycho

Con el diario del lunes, es muy fácil mirar para atrás y reírse de los comienzos de Christian Bale en la actuación. Sin embargo, no fue tan sencillo para el protagonista de Batman, ya que no era visto con buenos ojos y todos le bajaron el pulgar para interpretar el papel de Patrick Bateman, al que convirtió en un ícono indiscutible en la historia cinematográfica. Bale recordó que por ese personaje le ofrecieron el sueldo mínimo que estaban obligados a pagarle y que incluso los maquilladores recibieron mejor paga que él.

American Psycho es la inquietante película donde Christian Bale logra una fascinante performance del yuppie convertido en asesino serial Patrick Bateman que entraba en un frenesí de violencia fomentado por un narcisismo exacerbado así como también una falta de empatía absoluta por el resto de las personas a las que trata como objetos y finalmente, llega al punto máximo del asesinato.

Christian Bale confesó hablando con GQ que nadie quería que él tomara el papel de Patrick Bateman solamente el director de la película tenía confianza en que el británico lograra una performance para el recuerdo, algo que, finalmente, ocurrió con el trabajo estelar del actor de Batman Begins. El intérprete reveló: “Me pagaron el mínimo indispensable que estaban obligados a pagarme”.

“Recuerdo una vez que estaba sentado en el tráiler de maquillaje y los maquilladores se reían de mí porque me pagaban menos que a cualquiera de ellos”, aseguró Bale que en aquella época vivía junto a su padre y su hermana en una casa que iba a ser incautada por lo que era esencial para él ganar dinero y American Psycho era la solución para aquel problema aunque no fuera un sueldo típico de la industria cinematográfica de Hollywood.

Christian Bale recordó que le pagaron el sueldo mínimo por su papel en American Psycho.

Christian Bale bromeó recordando que en aquella época a comienzos del 2000 todos los actores que conseguían un papel era porque Leonardo DiCaprio había rechazado ese trabajo, de la misma manera en que ocurrió con American Psycho: “Hasta el día de hoy, cualquier papel que alguien obtuviera, era solo porque Leo lo desechó de antemano. No importa lo que te digan los demás. No importa cuán amigo seas de los directores. Todas esas personas con las que he trabajado varias veces, todas le ofrecieron cada uno de esos roles primero a él”.

En ese sentido el actor de Ámsterdam le agradeció a Leonardo DiCaprio y completó: “¿Sabes lo agradecido que estoy de recibir cualquier cosa? Quiero decir, no puedo hacer lo que él hace. Yo tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Pero sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a la de él en Hollywood le deben sus carreras sea cual sea el proyecto que protagonizaron”.