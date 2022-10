Violent Night: ¿David Harbour es el nuevo Papá Noel de la próxima Navidad?

Hace años que David Harbour se mueve dentro de la industria cinematográfica pero lo cierto es que al ser uno de los protagonistas de la serie de Netflix, Stranger Things, pegó el gran salto y ahora es reconocido en cada rincón del mundo. Mientras los hermanos Duffer terminan de ultimar detalles para la quinta y última entrega del show, Harbour emprendió un nuevo proyecto en el que se pondrá en la piel de Santa Claus y vivirá una Noche sin paz en la que intentará salvar la Navidad, ¿de qué se trata esta nueva cinta?

David Harbour no ignora que los espectadores han conocido su trabajo hace relativamente poco tiempo. En diálogo con Los Ángeles Time se refirió a lo difícil que puede ser para sus pequeños colegas de Stranger Things volverse tan famoso siendo apenas un niño. “Tengo suerte porque no me sucedió hasta que tuve 40 años. Se lo que es ir al centro comercial, se lo que es ser intimidado y humillado. Se lo que es que la gente no piense que soy genial, encontrar amigos, que la gente no venga a mí”, reveló.

David Harbour será Santa Claus esta Navidad.

En este sentido, el actor no tiene prejuicios a la hora de elegir sus proyectos. Pese a que se dio a conocer tiempo atrás que encabezará una película navideña, no fue hasta hoy que Universal Pictures publicó el trailer. En la piel de Santa Claus, Harbour protagonizará Violent Night, una producción que se aleja del clásico espíritu navideño para tomar el formato de comedia de acción oscura.

Los productores de Nadie, John Wick, Atómica, Deadpool 2 y Rápidos y furiosos vuelven a unirse para una historia repleta de adrenalina. “Cuando un equipo de mercenarios irrumpe en Nochebuena dentro de un complejo familiar adinerado y toma como rehenes a todos los que están dentro, no estaban preparados para un defensor sorpresa: Santa Claus está en el edificio y a punto de demostrar por qué este Santa Claus, no es ningún santo”, explica la sinopsis oficial.

Bajo la dirección de Tommy Wirkola, Noche sin paz -como se traduce en Latinoamérica- cuenta con guion de Pat Casey y Josh Miller. Asimismo el resto del reparto se completa con las actuaciones de John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder y Beverly D'Angelo. La fecha de estreno es el próximo 2 de diciembre en las salas de todos los cines.