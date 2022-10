Cuál fue la frase que dejó a Pierce Brosnan afuera del trabajo que siempre soñó

Pierce Brosnan fue y es sin duda uno de los galanes del mundo Hollywood. Hoy con 69 años, el famoso actor hizo un flashback hacia su pasado y recordó la vez que por una broma perdió el papel que siempre quiso y deseó durante toda su vida.

Es que, para sorpresas de muchos y confesando un papel frustrado, el famoso actor que interpretó a James Bond en varias películas a lo largo de la década de los '90 y principios de los 2000, confesó haberse quedado sin poder hacer el papel de un superhéroe ícono como Batman.

Fue en la época dorada de Pierce, a finales de los '80 y entrando en el radar del aclamado Tim Burton para personificar al mítico hombre murciélago. El papel finalmente se lo quedó Michael Keaton, el Batman elegido después de la metida de pata de Brosnan. ¿Qué fue lo que pasó?

En una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, Pierce reveló haberle hecho un comentario desafortunado al director por el cual perdió cualquier tipo de chance de encarnar a Batman: “Recuerdo haberle dicho algo estúpido a Tim Burton, le dije que no podía entender a ningún hombre que se pusiera la ropa interior por fuera de los pantalones”, en referencia a los trajes clásicos de los superhéroes en los cómics.

Para algún desprevenido de esa época, el Batman de Burton no utilizó aquella mencionada malla de lycra sino que utilizó algo mucho más parecido a una armadura de goma látex. Keaton terminó haciendo dos películas en la piel del caballero de la noche: Batman (1989) y Batman Returns (1992).

Keaton no fue muy bien recibido por la crítica y los millones de fanáticos del superhéroe, siendo resistido pero también recordando que aquellas películas tenían una enorme producción en cuanto a convocatoria de estrellas (Jack Nicholson, Kim Basinger, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, entre otros).

Luego de aquellas dos películas con Keaton al frente, Tim Burton tomó la producción de 'Batman Forever' (1995) y fue Val Kilmer quien se puso en la piel del protector de Gótica. Luego vinieron los Batman de George Clooney, la trilogía de Christian Bale, las dos películas con Ben Affleck y la más reciente versión de Robert Pattinson. Y antes también hay que mencionar al histórico Batman de la serie, Adam West, pero nunca encontraremos a Brosnan dentro de esta extensa lista.

Más allá de lo dicho en The Tonight Show, Pierce de todas formas tendrá la posibilidad de estar dentro del mundo DC ya que pronto se pondrá en la piel de Doctor Fate, en el film de 'Black Adam' que protagonizará Dwayne Johnson. No obstante, siempre le habrá quedado ese sinsabor de no haber podido interpretar al hombre murciélago en alguna película.