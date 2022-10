Cómo eran las fiestas de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan que ponían nerviosa a sus familias

Corría el año 2006 cuando en el mes de noviembre se difundió una foto de tres estrellas que quedaría en la historia. Hablamos de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan, quienes eran muy jóvenes en aquella época e intentaban controlar los flashes de la pronunciada fama que venían teniendo.

Mucha agua pasó debajo del puente, en una historia que unió a las tres protagonistas que luego se involucraron en muchos escándalos, desde problemas con alcohol, adicciones y una serie de polémicas que fueron opacando las imágenes de las jóvenes. Por eso, siempre es importante ir a este punto que vivieron en aquel entonces.

“Aquella foto se tomó una noche en la que Britney y yo salíamos de una fiesta que daba una amiga en el Beverly Hills Hotel. Estábamos camino del coche y nos vimos rodeadas de un montón de fotógrafos. Fue ahí cuando de repente apareció Lindsay, lo que me pareció muy raro porque por aquel entonces estábamos enfadadas. De repente, no sé cómo, Lindsay estaba metida en mi coche con nosotras”, contó Paris hace poco en un podcast.

Pero lo que ahora se supo de aquella época es una pelea que tuvo Britney Spears con su madre, Lynne Spears. La cantante, hoy con 40 años, admitió que fue golpeada por su madre una vez después de una noche de fiesta con Hilton y Lohan. Este hecho sucedió cuando la artista había salido de fiesta con sus dos amigas, mientras Lynne cuidaba de los hijos de la estrella pop.

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, escribió. “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, dijo la artista.

“Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien. Supongo que nunca lo sabré”, sentenció, dando a entender que ella nunca tuvo ningún tipo de reacción física para con nadie, ni con sus hijos ni con alguien de la familia o amigos.

La publicación que hizo Britney concluyó con un video de una escena de la película Monster In Law, en la que Jennifer López le da una cachetada a Jane Fonda, y pidiendo a sus fans mantenerse “con clase”. Este es sin dudas otro de los capítulos que tiene el trasfondo de la cantante con su familia, recordando la disputa que llevan entre sí desde hace varios años.

La semana pasada, Lynne se disculpó con su hija mayor y le rogó a la cantante que desbloqueara su número de teléfono para hablar. “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años!”, le comentó en sus redes a Britney. Más allá de este intento, la cantante se encuentra afligida por la inacción de su madre y por no ofrecerle la ayuda durante su tutela. “¡Ninguna persona me defendió!. Mamá, toma tus disculpas y vete a la mierda!!!”, concluyó.