Britney Spears más hot que nunca

Britney Spears no tiene ningún tapujo de mostrarse libre en su red social de Instagram y constantemente sube videos: bailando, corriendo, con su novio, dando vueltas sin parar, reflexiones constantes y hasta disfrutando de unos días a puro placer en la playa, todo ello abarca a la princesa del pop.

El posteo misterioso

Britney subió una imagen con un ojo y allí lo acompañó con una sugestiva descripción en la que menciona sobre un nuevo cambio en su vida acompañado con fuertes descargos como suele hacer ella día por medio.

"Me desperté esta mañana en la habitación más adorable en la habitación que me he quedado en mi vida. Me siento tan bendecida. Me inspiró en el cabello de Khloe Kardashian así que estoy pensando en acondicionarlo hoy. Dicen que nada es imposible. Bueno no hago nada todo los días", empezó su relato.

Luego pasó a responderle a los haters puesto que siempre se pone a ver cada comentario que le hacen y particularmente muchos vinculados a cómo expuso a su madre Lyanne Spears: "Me sorprendió ver cuantos comentarios había debajo de mi publicación ayer. He mirado y la gente buena de dios es absolutamente odiosa. Me entristece darme cuenta que una persona que ve algo en Instagram que ni siquiera se toma el tiempo para decir cosas tan odiosas. Que vida tan triste, sí soy sensible, así que hirió mis sentimientos".

Luego siguió haciendo un descargo en cuánto a su relación con sus hijos: "En cuanto a todos sus comentarios sobre mis hijos.. la última llamada que tuve de mi hijo con la que no hablado en nueve meses literalmente se rio en mi cara y colgó", expuso sobre la actitud de uno de sus hijos.

Y cerró enojadisima nuevamente hacia quienes la critican: "absolutamente odioso, hago redes sociales porque encuentro alegría haciendo mis videos tontos. La gente es odiosa, así que mi consejo es que si tienes suerte de encontrar a alguien agradable aguanta de por vida porque esos son raros", sentenció.

Si bien le afectan los comentarios negativos a Britney Spears nadie la frena y así es cómo se muestra constantemente ante sus 41.9 millones de seguidores.

La seguidilla de posteos subidos de tono

Si hay algo a lo que Britney no le teme es a mostrarse tal como vino a este mundo y es por ello que unos de sus reiterados posteos son posando en la playa, a lo que muchos se están preguntando si quién la graba no es su marido, Sam Asghari... ello no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada la frena y lo demuestra en sus 24 horas de gracia por Instagram.

Para que Instagram no le ande censurando contenido la artista cada vez que se muestra posando sin ropa mete emojis y tapadas de dedos en su pesones dado que la política de imagen es muy estricta y podría perder su cuenta. Pero provocativa como ella sola demuestra que no tiene límites alguno y vive libremente su día a día.

El primer posteo cosechó más de 1 millón de likes al igual que el segundo en el que se la ve más seria rodeada de corazoncitos.

¿Con qué nos sorprenderá a la brevedad?