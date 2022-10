La dura respuesta de Britney Spears a las disculpas de su madre

Tras trece años de no poder hacerse cargo de sus asuntos personales ni financieros, hace casi un año, Britney Spears lograba poner fin a la tutela de su padre Jamie. De igual manera, la cantante sigue manteniendo una nula relación con los miembros de su familia. A pesar de esto, su madre, Lynne, ha tratado de tomar contacto con la estrella pop, pidiéndole disculpas públicas en varias ocasiones a través de las redes sociales. La última de ellas fue en una reciente publicación que realizó Britney en su cuenta de Instagram, donde se refirió a la poca empatía que recibió de parte de su familia durante su tutela.

"¡Mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y en su mente realmente creen que no han hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer que me han hecho daño", escribió la estrella pop la semana pasada.

No es la primera vez que la madre de Britney le pide disculpas públicas y trata de acercarse a su hija.

Durante todo este tiempo, Britney ha acusado a su padre Jamie Spears de abuso y manipulación, y a su madre de ser cómplice de esta situación que la llevó a tocar fondo. Así también, la ruptura con su familia alcanza a sus hermanos Bryan y Jamie Lynn.

En el texto, la artista pide una “genuina disculpa” de parte de su familia y aclara que , “por mucho que les quiera, es algo que seguramente no seré capaz de superar”.

Es así que la madre de Britney una vez más intentó acercarse a ella pidiéndole disculpas públicas en la publicación que realizó la estrella. "¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te echo de menos. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona!", suplicó Lynne. "¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! ¡Me disculpo por todo el daño que te haya hecho!", finalizo Lynne.

Aunque pudo liberarse de la tutela de su padre, Britney sigue teniendo nula relación con su familia.

La dura respuesta de Britney Spears a su madre

Por su parte, Britney Spears le respondió con una dura publicación donde también incluyó a los médicos que la trataron con engaños y manipulaciones para sentirse dependiente y vulnerable. "Mamá, ¡toma tu disculpa y vete a la mier**! Y a todos esos doctores que quisieron hacerle mal a mi mente. ¡Rezo para que todos ardan en el infierno!", arremetió la cantante, para luego de unos minutos borrar la publicación.

Si bien la ganadora del Grammy a 'Mejor Grabación Dance' en 2005 por Toxic, ha podido liberarse de la tutela impuesta por su padre, sigue dolida, según ella misma, intenta estar bien pero no lo logra. Así lo hizo saber en de sus últimas publicaciones. "Mi vida no es de ninguna manera perfecta. La mayoría de las noches lloro hasta dormirme. Soy insegura como el infierno. No sé cómo tener una buena postura a menos que esté frente a la cámara y necesito ir a una escuela solo para que me enseñen a caminar. Sé que dices 'pero eres un artista'. ¡Bueno, eso es todo! Es un acto en el escenario. En la vida real, no tengo ni idea y estoy trabajando en eso".