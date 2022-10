El inesperado cambio de look de Britney Spears

Como acostumbra siempre, una vez más Britney Spears ha dado de qué hablar. Ahora lo hizo con un inesperado cambio de look a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí se la ve no solo paseando por la playa y usando únicamente una tanga, sino también luciendo completamente distinta.

Con gafas oscuras y un sombrero que le cubría casi todo su cabello, Britney Spears volvió a aparecer y se convirtió en el centro de todas las miradas en las redes sociales. Se la vio muy feliz mientras tapaba su busto con las manos. Su piel demasiado bronceada por el sol generó cientos de comentarios, entre ellos: “por favor, ponte algo de bloqueador” o “alguien consígale aloe para esa quemadura”.

Britney Spears contó sobre su cambio de look, pero todavía no quiere mostrarlo.

Britney Spears: un cambio de look intrigante

En su publicación, Britney Spears escribió un mensaje donde ella misma contó acerca de su cambio de look y las razones. La princesa del pop se inspiró en una famosa y como un alma libre se mostró con poca ropa. Sin embargo, prefiere no compartir del todo qué se hizo.

“Corté todo mi cabello…¡no quiero mostrarlo aún!” Britney no se rapó, pero en un post que compartió después confirmó su cambio de look: “Me siento tan bendecida!!! Me inspiré en el cabello de Khloe Kardashian, así que hoy lo estoy acondicionando profundamente!! Dicen que nada es imposible!!!”.

En enero de este año también se la había visto renovada, se había coloreado el cabello con matices y un tono más oscuro con degradado que le daba más intensidad a las puntas y más grisáceo en las raíces.

Cambios de ánimos constantes

Vale recordar que recientemente Britney Spears había escrito un largo mensaje donde le reclamaba a su familia todo lo que la habían herido durante varios años. Sin embargo, tras esta nueva publicación se la vio mucho mejor de ánimo.

Compartió varios clips donde aparece bailando, como viene haciéndolo últimamente, con sus ya famosas coreografías. Una de ellas ha sido con la canción de fondo “Sadeness” de Enigma y escribió:

“¡Hago redes sociales porque encuentro alegría al hacer mis tontos videos ??! La gente es odiosa, así que mi consejo para la gente de este mundo es que si tienes la suerte de encontrar a alguien agradable… ¡¡¡espera de por vida, porque es muy raro ??!!!”

¿Crees que se haya cortado el cabello bien corto?