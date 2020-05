Tour Virtual por Casa Battló de Gaudí

View this post on Instagram

u00bfSabu00edas que Barcelona es la ciudad con mu00e1s edificios modernistas en la Lista del Patrimonio Mundial? Son nueve y siete de ellos son del arquitecto Antoni Gaudu00ed. u00bfCuu00e1ntos te falta por conocer? . . Did you know that Barcelona is the city with the most Modernist buildings on the World Heritage List? There are nine of them and the architect Antoni Gaudu00ed signed seven of them. How many are you still missing? . . Sabies que Barcelona u00e9s la ciutat amb mu00e9s edificis modernistes de la Llista de Patrimoni Mundial? Su00f3n nou i set du0026#39;ells su00f3n de lu0026#39;arquitecte Antoni Gaudu00ed. Quants et falta per conu00e8ixer? #CasaBatllu00f3 #CasaBatllo #Barcelona #Cataluu00f1a #Catalonia #Catalunya #Spain #architecture #architecturephotography #TheRestoration #Gaudi #ig_barcelona #VisitBarcelona #travelphotography #WorldHeritage #PatrimonioMundial #gaudiarchitecture #VisitBarcelona #MUSEUM #ig_barcelona #Travelgram #picoftheday