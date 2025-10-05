El kirchnerismo aprieta a Espert para que renuncie y la Coalición Cívica anticipó que votará por su remoción en la comisión

Mientras que el kirchnerismo presiona para que Espert quede afuera de Diputados, la Coalición Cívica anticipó que votará por su remoción en la comisión de Presupuesto, aunque no su expulsión total.

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, enfrenta una fuerte presión en el Congreso para que renuncie o sea destituido, a raíz de sus presuntos vínculos de financiamiento con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico. Tanto el kirchnerismo como la Coalición Cívica anunciaron medidas en su contra, aunque con posturas diferenciadas.

La crítica del kirchnerismo: "Lágrimas de cocodrilo" El diputado kirchnerista Pablo Carro redobló las críticas, exigiendo la renuncia de Espert. "No podemos naturalizar a legisladores que reciben guita narco", afirmó Carro. El legislador calificó las explicaciones del candidato libertario como "subterfugios" y sus disculpas como "lágrimas de cocodrilo", asegurando que "verlo llorar da asco, no enternece a nadie".

Carro adelantó que la discusión escalará en la Cámara: "Terminaremos pidiendo que renuncie o se trate su desafección de la Cámara, con seguridad". Señaló que la controversia va más allá de los presuntos US$200.000 recibidos, e incluye la cantidad de viajes en los aviones de Machado y el vehículo blindado prestado para su campaña.

La Coalición Cívica votará la remoción de Espert de Presupuesto La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), confirmó que su bloque votará para remover a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por haber "perdido la autoridad moral". La legisladora expresó en Radio Rivadavia su "profunda decepción y bronca", y calificó la situación como una "descomposición ética" similar a la corrupción que combatieron en el kirchnerismo.

Luego cuestionó la falta de veracidad de Espert, al asegurar que le cuesta "superar la mentira en la cara", ya que un "viajecito" resultó ser "35 viajes, el auto $200.000". Oliveto enfatizó que la evasión también es delito y que ser parte de un "entramado de lavado de dinero que es plata negra de un cártel" compromete la coherencia política.