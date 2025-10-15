El destino turístico en la Patagonia que lanzó paquetes desde $360 mil hasta fin de año

Un destino turístico de los más importantes de la Patagonia argentina presentó una innovadora campaña promocional llamada “Con Viento a Favor”, que invita a descubrir los paisajes, sabores y aventuras a un precio promocional y con beneficios exclusivos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 .

La propuesta ofrece 3x2 en noches de hotel y excursiones , descuentos en gastronomía, comercios y paquetes turísticos desde $360 mil , que incluyen alojamiento y experiencias guiadas. Los turistas recibirán un voucher de beneficios con formato de boleto de tren, que podrán utilizar en locales gastronómicos, agencias y comercios adheridos. Los beneficios estarán vigentes desde el 1 de octubre y se extienden hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive.

Esta propuesta de beneficios tiene por fin que los turistas puedan conocer la ciudad de Comodoro Rivadavia , puerta de ingreso a la Patagonia Central, y se logró mediante una alianza estratégica entre hotelería, agencias de viajes, prestadores turísticos, emprendedores locales y comercios adheridos, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa y accesible para los visitantes.

Según se informó oficialmente, los turistas que se alojen en establecimientos adheridos a la promoción recibirán un voucher de beneficios, representado como un boleto de tren, que podrán presentar en locales gastronómicos, agencias de viajes y comercios asociados.

Este pase especial les permitirá acceder a promociones exclusivas como 3x2 en noches de alojamiento y 20% de descuento en estadías de una sola noche, 3x2 en excursiones contratadas vía agencias y 15% de descuento en contrataciones directas, además de un Menú Turista con precio fijo y 2x1 en bebidas o productos seleccionados en restaurantes adheridos, y descuentos especiales en comercios locales.

Además, las agencias de viajes ofrecerán paquetes con beneficios adicionales, que incluyen traslado desde/hacia el aeropuerto y promociones combinadas de alojamiento y experiencias.

Dentro del portal oficial de Comodoro Turismo pueden contratarse paquetes muy atractivos que parten desde los $360.000 e incluyen: traslados Aeropuerto-hotel, tres noches de alojamiento y una excursión a elección, además de descuentos exclusivos en gastronomía (precio por persona, base doble).

Novedades de un destino turístico imperdible

La novedad en Comodoro Rivadavia esta temporada son los paseos náuticos "Comodoro desde el Mar" (Tonina Tour, Avistajes Martín Pescador, Al Este y Lafkenche): que invitan a descubrir a la ciudad desde el mar y observar a la avifauna marina y costera en su hábitat natural.

Otra de las excursiones imperdibles son las de buceo y snorkeling (Poseidón Buceo, Escuela de Buceo Zeus). Para quienes buscan una inmersión completa, se ofrecen bautismos submarinos y experiencias de snorkeling, que se imponen esta primavera para conocer la riqueza de la vida marina en estas costas guiados por expertos.

Remar de a pie y vivir una experiencia de yoga en el mar junto al amanecer es otra de las actividades innovadoras en Comodoro Rivadavia. Stand up paddle (SUP) y yoga (Ninfa Sup Yoga, Kai Sup Patagonia, MAUI, son parte del abanico de empresas que permiten disfrutar del mar y el aire libre. Hay clases, travesías guiadas y experiencias de SUP al atardecer; una forma única de conectar con la naturaleza.

Para los amantes de la natación, se proponen travesías guiadas seguras en las costas de la ciudad, una experiencia revitalizante en el mar patagónico.

También son imperdibles las experiencia 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas (Patagonia Salvaje 4x4), el sobrevuelo de bautismo (Aeroclub Comodoro Rivadavia) para conocer la Patagonia desde el cielo; el senderismo y trekking (Seaside Trails Experiences), explorando la meseta, cañadones y áreas costeras, entre otros.

Conectividad directa

El Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia (CRD) mantiene una conectividad esencial con varios puntos del país. En la ruta hacia Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), la ciudad cuenta con una amplia oferta de vuelos directos operados por Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi. Además de la capital, Aerolíneas Argentinas extiende su red de vuelos directos a Neuquén y Córdoba, e incluso permite el acceso a Mendoza mediante un servicio que, aunque incluye una escala técnica en Neuquén, se realiza sin cambio de aeronave.

Por otra parte, la aerolínea de fomento LADE (Líneas Aéreas del Estado) complementa esta oferta uniendo a Comodoro Rivadavia directamente con destinos patagónicos como Río Grande, Perito Moreno, El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, y otras ciudades del corredor atlántico y central como Bahía Blanca y Mar del Plata, además de sus propias frecuencias a Buenos Aires.

La relevancia de Comodoro Rivadavia no reside únicamente en su oferta aérea, sino también en su privilegiada posición geográfica como un nudo logístico clave en el sur del país. La ciudad capitaliza su integración a la Ruta Nacional N° 3, que la une de manera directa con múltiples localidades importantes a lo largo del territorio argentino, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires.

Con su imponente costa atlántica y el característico paisaje de la meseta patagónica, Comodoro Rivadavia esta primavera invita a descubrir sus atractivos naturales como El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y las extensas playas que brindan vistas únicas.