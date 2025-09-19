El pueblo de la Patagonia que enamora con sus paisajes únicos

Enclavado en la cordillera neuquina, Villa Traful es un pueblo patagónico que parece detenido en el tiempo. Rodeado de montañas, lagos y senderos que invitan a la aventura, conserva la calma de las aldeas de montaña y la belleza de un entorno natural inigualable.

Este rincón de Neuquén , ubicado a 404 kilómetros de la capital provincial, sorprende desde el camino: la Ruta Provincial 65 recorre los últimos kilómetros entre bosques y ríos, preparando la llegada a un lugar donde la vida transcurre con la serenidad propia de la Patagonia .

El pueblo es pequeño y acogedor, con posadas, casas de té y restaurantes que invitan a probar la gastronomía típica. Sus alrededores ofrecen múltiples actividades: trekking hasta la Cascada Coa Có, paseos en bicicleta por los bosques, cabalgatas por senderos cordilleranos y jornadas de pesca en lagos y ríos que son verdaderos paraísos para los amantes de la caña.

Desde el Cerro Negro y los miradores de Penitentes, se aprecian vistas imponentes: el lago Traful se extiende como un espejo enmarcado por montañas, mientras que, a lo lejos, se recortan los volcanes Lanín y Villarrica. Otro rincón de visita obligada es la gruta de la virgen, formada en un acantilado basáltico, donde estalactitas, helechos y flores silvestres crean un paisaje místico.

En medio de este escenario, se esconde uno de los fenómenos naturales más singulares del mundo: el Bosque Sumergido. Bajo las aguas frías y cristalinas del lago Traful permanecen erguidos más de 60 cipreses que, tras un movimiento geológico ocurrido hace más de seis décadas, quedaron sepultados bajo el agua. Desde la superficie se pueden observar sus troncos, y los más aventureros se animan a bucear entre ellos, viviendo una experiencia única.

Villa Traful combina naturaleza, historia y calma en un entorno privilegiado. Un lugar donde la Patagonia se muestra en todo su esplendor y que invita a quedarse, ya sea para descubrir sus secretos o simplemente para disfrutar de su paz.