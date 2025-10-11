La ciudad brasilera que comenzará a cobrar tasa a turistas desde enero de 2026

A partir del 1º de enero de 2026, una conocida ciudad turística en Brasil comenzará a cobrar la Tasa de Preservación Ambiental (TPA) a todos los vehículos que ingresen a su territorio. La medida, ya oficializada por el municipio, busca regular el flujo de visitantes, mejorar la movilidad y proteger las zonas costeras.

Se trata de Porto Seguro , en el sur del estado de Bahía. El nuevo sistema además alcanzará a los distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.

Según informó el Gobierno, se implementará de manera electrónica, mediante lectura automática de patentes, sin peajes ni controles presenciales. Los valores diarios oscilarán entre R$ 3 y R$ 90, según el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia. Las motocicletas abonarán R$ 3 por día; los autos particulares, R$ 9,90; camionetas, R$ 12,90; vans, R$ 30; microbuses y motorhomes, R$ 45; autobuses, R$ 70, y camiones o acoplados, R$ 90.

Quedarán exentos los residentes locales, los servicios públicos esenciales, el transporte urbano y los vehículos que permanezcan menos de ocho horas en la ciudad. Aquellos que superen ese tiempo deberán realizar el pago, disponible online o en puntos autorizados, bajo riesgo de multas del 50% del valor adeudado si incumplen.

El cobro estará a cargo de la empresa Eco Porto Seguro, que gestionará las cámaras de monitoreo y la fiscalización. Según el Ayuntamiento, los fondos recaudados se destinarán a obras de infraestructura, movilidad sustentable y programas ambientales.

Si bien algunos empresarios del turismo expresaron preocupación por un posible descenso de visitantes, la administración municipal sostiene que la TPA "no tiene fines recaudatorios", sino de ordenamiento y preservación.

Porto Seguro recibe cada año más de dos millones de turistas y se suma así a otros destinos brasileños que adoptaron medidas similares, como Fernando de Noronha, Bombinhas, Ubatuba e Ilha Grande.

Durante este mes de octubre, se realiza una fase piloto sin cobro, con campañas informativas para que turistas y operadores conozcan el nuevo sistema.

Según las autoridades, la tasa permitirá equilibrar el crecimiento del turismo con la calidad de vida de los habitantes y la conservación ambiental.