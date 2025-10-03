Buenos Aires se prepara para un fin de semana largo con música, danza y deporte

A pocos días de un nuevo fin de semana largo en todo el país, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires presentó la amplia agenda de actividades que turistas y residentes podrán disfrutar del 10 al 12 de octubre. La programación incluye grandes eventos musicales, culturales y deportivos, además de recorridos tradicionales y experiencias gastronómicas.

“Este fin de semana largo es fundamental para seguir fortaleciendo la actividad turística en Buenos Aires. La primavera nos invita a disfrutar de una ciudad renovada, con actividades al aire libre, espectáculos y propuestas que muestran lo mejor de esta temporada”, destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño.

El Teatro Colón abrirá sus puertas el viernes 10 y el domingo 12 con la puesta de Onegin, obra en la que participará la reconocida bailarina Marianela Núñez, Primera del Royal Ballet de Londres.

El sábado 11, el Parque de la Ciudad será escenario de la Creamfields Buenos Aires, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, que cada año convoca a miles de jóvenes y artistas internacionales.

El domingo 12, Puerto Madero se transformará en un gran circuito para recibir a ciclistas en el Gran Fondo de Buenos Aires, con recorridos de 120 km y 55 km. Además, Fuerza Bruta ofrecerá durante todo el fin de semana su show AVEN, una propuesta inmersiva y multisensorial en la Sala SinPiso.

Experiencias para redescubrir Buenos Aires

La agenda se completa con propuestas para disfrutar de la primavera en espacios icónicos como los Bosques de Palermo, el Jardín Japonés, el Botánico y la Reserva Ecológica de Costanera Sur. También se podrá recorrer el renovado Patio Andaluz, una joya arquitectónica de casi un siglo de historia.

En materia gastronómica, se destacan espacios como el Patio de los Lecheros en Flores, Vía Viva en el Barrio Chino, además de rooftops y sky bars en Microcentro, que combinan cena y vistas panorámicas de la Ciudad.

Por otra parte, se mantienen las actividades clásicas: paseos en catamarán desde Puerto Madero, el Bus Turístico para recorrer los barrios más emblemáticos y beneficios especiales en hotelería, agencias de viaje y experiencias tangueras en el marco del programa Elegí Argentina.

Con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, Buenos Aires refuerza su propuesta como destino de experiencias todo el año.